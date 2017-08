La lectura ‘se tomó’ la plaza Alfonso López

Niños, jóvenes y adultos se vincularon a la velada literaria organizada por la Casa de Cultura de Valledupar. Suministrada/EL PILÓN

En medio de la luz de la luna decenas de vallenatos acudieron la noche del viernes a la plaza Alfonso López a la velada literaria ‘Valledupar amanece leyendo’, donde niños, jóvenes y adultos se deleitaron con cuentos, novelas, décimas y poesías.

Los más pequeños fueron incentivados con una jornada lúdica de la biblioteca de Comfacesar, en la que docentes se disfrazaron de animales e hicieron una ronda en la que enunciaban estrofas de historias infantiles; la actividad fue coordinada por la profesora Martha Lourdes Peralta, quien leía en voz alta junto con los niños. Los más adultos tomaron el micrófono en la tarima Francisco el Hombre para leer novelas y poesías de su preferencia, cautivando la atención de los presentes y de quienes pasaban por el lugar.

Allí estuvieron presentes la escritora Mary Daza, quien expuso la sinopsis de uno de sus cuentos; María Victoria Molina, hija del caricaturista Jaime Molina, declamó una poesía; el profesor del Instpecam, Alcides Martínez leyó una historia; una estudiante de la Institución Educativa Alfonso López realizó la lectura como si estuviera dramatizando historias de Gabriel García Márquez; los locutores y periodistas, William Rosado y Edgardo Mendoza participaron con extractos de novelas, y así seguido pasaron otros participantes.

El coordinador de Cultura Municipal, José Atuesta Mindiola, entregó un balance positivo de la actividad, asegurando “fue un éxito para ser el primer ejercicio porque asistieron más de 200 personas; fue masiva la participación de estudiantes. Al final mucha gente quedó pendiente de leer y no pudo porque no hubo tiempo. Fue una jornada significativa; estamos seguros que hemos ganado nuevos lectores. Regalamos 200 libros a los asistentes”.

Agregó que esta es una jornada que con la práctica se puede mejorar. Para la próxima ocasión tienen previsto realizarla de manera más sectorizada para llegar a barrios, parques y bibliotecas de colegios, así leer con calma y conversar con escritores de la región como: Mary Daza, Luis Barros Pavajeau, Julio Oñate Martínez y Fredy Molina. “Junto con el grupo de colaboradores de la Casa de la Cultura nos reunieron en próximos días con delegados de la oficina de Gestión Social y la Secretaría de Educación para hacer la próxima actividad de manera articulada”, acotó.

Por su parte, el alcalde Augusto Ramírez Uhía, subrayó que apoya esta iniciativa porque “la lectura no debe ser una obligación, sino un placer. Ese es el mensaje que le queremos enviar a toda la población a través de esta jornada. La lectura es la llave del mundo”.

Pese a la amenaza de lluvia y sereno de la noche, los asistentes permanecieron en la actividad hasta las 2:30 de la madrugada, actividad que fue clausurada con la alborada musical de la Banda Municipal.

-Álvaro Castro, escritor: Me parece novedosa e interesante esta actividad para incentivar a las nuevas generaciones a la lectura. Vale la pena repetir este tipo de ejercicio.

-Efraín Quintero, gestor cultural: Con esta velada se retoma el hábito de la lectura, que tiende a perderse con la virtualidad y las comunicaciones actuales. Yo lo utilizo en mi casa y me ha dado buenos resultados. Con los libros se incentiva la imaginación y creatividad.

Mary Daza, escritora: Esto que hace la Oficina de Cultura Municipal me parece fascinante. Me ha gustado mucho; yo casi no salgo y lo hice para participar en la jornada, donde resumí mi cuento para no aburrirlos.

Annelise Barriga Ramírez/EL PILÓN