“La industria, la comunidad y el gobierno, deben trabajar de la mano”: Bordoff

Las exploraciones petroleras en el corregimiento de Cuatro Bocas, en San Martín, sur del Cesar, han generado múltiples marchas y protestas pacíficas por parte de la comunidad y llamados de atención por parte de la Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistema, Cordatec.

El grupo ambientalista asegura que las exploraciones las realizará la empresa ConocoPhillips a través del método fracking, en el pozo Pico Plata 1.

La situación ha sido objeto de audiencias públicas en la que han participado congresistas cesarenses, delegados de minería y energía de la Contraloría Regional del Cesar y comunidad en general que podría verse afectada con la implementación de esta técnica para explotar hidrocarburos en el sur del departamento.

Los líderes sociales que han defendido a los pobladores de la zona indicaron que el proyecto fracking acarrearía daños ambientales a cuerpos de agua, al suelo y al ecosistema, que fueron advertidos por la Contraloría General de la República.

Recientemente el Tribunal Administrativo de Santander admitió la acción popular presentada por la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, en conjunto con los integrantes de la Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas, en contra de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, las empresas Conocophillips y Cne Oil & Gas, la Alcaldía de San Martín y la Corporación Autónoma Regional del Cesar, con el fin de que protejan los derechos colectivos vulnerados por el contrato adicional de exploración y producción en yacimientos no convencionales de hidrocarburos, suscrito el 2 de diciembre de 2015.

Jason Bordoff, director del Centro de Política Energética Global, de la Universidad de Columbia, fue panelista del 20 Congreso Naturgas en Cartagena, dijo que es importante realizar consultas productivas entre la industria, la comunidad y el Gobierno para que todos salgan ganando, en especial la ciudadanía local.

“Es muy importante solucionar las preocupaciones que tienen las comunidades locales relacionadas con la producción, eso es algo que no siempre hacemos bien en los Estados Unidos, tener consultas productivas entre la industria, la comunidad y el Gobierno, yo sé que eso es muy difícil, pero lo que yo quiero transmitir es que a lo mejor hay grupos que siempre se oponen a cualquier producción de hidrocarburos, también creo que hay temas y preocupaciones legítimas que tienen las comunidades con relación al impacto de la producción, la actividad industrial, el riesgo potencial, asegurarse que la regulación gubernamental esté manejando esos riesgos y yo creo que a largo plazo eso es beneficio para la industria”, indicó Jason Bordoff.

Bordoff, quien en el 2013 fue director asociado de energía y cambio climático en el consejo de calidad ambiental de la Casa Blanca, puso como ejemplo los avances del desarrollo económico en varios de los estados de EE.UU. gracias al trabajo mancomunado entre la industria y la comunidad.

“Trabajar de manera colaboradora y decir, bueno nosotros queremos asegurarnos que hay reglas, queremos que las comunidades sientan esa confianza y que no estamos afectando el ambiente local. Sé que no es una tarea fácil, pero pienso que llevar seriamente esas preocupaciones y también adoptando las políticas, eso no va satisfacer a todo el mundo, pero en Estados Unidos en muchos estados hemos visto como en el caso de Colorado, no todo el mundo está contento, pero han logrado unos aumentos significativos en la producción y ha tenido un proceso colaborador que ha sido diseñado por el Gobernador para que las personas sepan y tener el apoyo entre las personas sin tantos impactos, pero también es importante que vean los beneficios económicos locales de esa actividad”, manifestó Jason Bordoff, profesor de Práctica Profesional en Asuntos Internacionales y Públicos en la Universidad de Columbia.

“En Estados Unidos tenemos la propiedad privada de los minerales y esa es una de las razones por las cuales el desarrollo ha sido más fácil, ha beneficiado a individuos y a comunidades locales en muchos casos, que no solamente vean los riesgos, sino los impactos positivos de la producción”, dijo Bordoff.

Sin embargo, el gobernador de Maryland Larry Hogan firmó el martes una ley que prohíbe el proceso de fracturación hidráulica de roca para extracción de combustibles fósiles conocido como fracking, convirtiendo al estado en el primero con reservas de gas natural en el que una legislatura vota para prohibir la práctica.

Según el medio Apnews, el republicano convirtió en ley la iniciativa aproximadamente una semana después de que la legislatura controlada por el Partido Demócrata aprobó el proyecto legislativo. En la actualidad el proceso de fracturación hidráulica no se lleva a cabo en Maryland, pero una moratoria llegaba a su fin en octubre, mes en el que técnicamente entra en efecto la prohibición. Quienes apoyan la medida dijeron que es la primera en la nación aprobada por una legislatura en un estado que tiene gas natural en el subsuelo. Los estados vecinos de Virginia Occidental y Pensilvania permiten el fracking.