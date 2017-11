Por: Gustavo Rodríguez Gómez





La indolencia es la actitud que asume aquel individuo a quien se le conoce como la persona que posee un carácter poco sensible a las cosas que acostumbran interesar o conmover al resto de la gente.

El individuo indolente se caracteriza por su negligencia, falta de actividad y de aplicación en el cumplimiento de las obligaciones, por ejemplo: “Fulano es de una indolencia desesperante”. A lo anterior, se le puede añadir que el indolente es un ser apático, perezoso, insensible a cualquier conmoción.

El indolente es visto en el área de la psicología como una persona que no se conmueve ante el dolor de otros individuos e inclusive de aquellos que forman su propio seno familiar. En este sentido, para una mejor comprensión se puede identificar a los delincuentes con respecto a sus víctimas, por su falta de consideración ante ellas.

Tomando en cuenta lo anterior, se puede deducir que la indolencia es opuesta a los valores de solidaridad, empatía y el apoyo, que permiten la unión de los individuos que forman una sociedad o familia, siendo estos últimos junto a otros valores los que permiten luchar por una causa.

Así, en el ámbito del catolicismo, la indolencia lleva al individuo a hundirse en la pereza, que lo conduce a uno de los siete pecados capitales, y alejarlo del amor de Dios, ya que todo perezoso no tiene la capacidad de amar, ni de ser generoso, y sin estas características no puede existir una relación de entrega al Señor.

Por último, la palabra indolente es usada como sinónimo de apático, perezoso, flojo, indiferente, insensible, entre otros. Por el contrario, los antónimos de indolente son dinámico, vivo, interesado, entusiasta.

Etimológicamente, la palabra indolente viene del latín indolens, indolentis, que significa “el que no sufre”. Pero, en un contexto más explícito, sería más bien “aquel que no sufre las penalidades ajenas”, porque le son totalmente indiferentes. En el pasado más próximo de la historia de Colombia, vale decir, en el último medio siglo, muchos colombianos permanecieron indolentes ante el sufrimiento de las víctimas del conflicto armado. Pues, por alinderarse en uno de los dos bandos enfrentados (que, en realidad, eran tres bandos armados) y, por consiguiente, ver los males en el lado contrario, los inmolados eran sacrificados (según la óptica de los partidarios de cada bando) solamente por el bando contrario y, así, su dolor carecía de trascendencia, en tanto sólo servía para permitir aumentar la perversidad del enemigo, sin importar el sacrificio y el dolor de los sacrificados. Todo quedaba, así, cubierto con el manto de la indolencia. De ahí que, cuando se le quiso poner fin a la guerra, mediante un armisticio en el cual (como es corriente en todo pacto de no agresión), hubo necesidad de hacer concesiones de lado y lado (en tanto no hubo vencedores ni vencidos), los enemigos de la paz (los indolentes de siempre), se opusieron frenéticamente al acuerdo final que diera por terminado el desangre del país. Los eternos indolentes, aquellos que cuando detentaron el poder, tampoco les importó el dolor de los menos favorecidos y los dejaron a su suerte; es decir, abandonados.