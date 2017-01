La importancia del autoexamen de mama

Cropped image of a female controlling breast for cancer, isolated on white background

El cáncer de mama es una enfermedad con gran impacto a nivel mundial, dado que es una de las patologías con más alta prevalencia en mujeres mayores de 50 años de edad y es el cáncer con mayor tasa de mortalidad en mujeres en la mayoría de los países.

El cáncer de mama se origina cuando las células mamarias inician un proceso descontrolado de crecimiento y división. Las células viejas y dañadas que deberían morir, tienden a ignorar las señales del organismo que limitan su división y causan su muerte e inician un acelerado proceso de replicación con capacidad de invadir tejidos adyacentes.

Según estudios de población, en nuestro país el cáncer de mama tiene una incidencia de más de 7.000 casos y causa más de 2.000 muertes anuales. En el departamento del Cesar se detectan alrededor de 100 casos cada año, más de 30 personas fallecen a causa de esta enfermedad analmente. Es por eso que es de gran importancia el diagnostico, seguimiento y una intervención temprana.

IMPORTANCIA DEL AUTOEXAMEN DE MAMA

El auto examen de las mamas es un procedimiento realizado tanto por hombres como por mujeres para examinar física y visualmente cualquier cambio en el área mamaria. No hay evidencia de que el auto examen mamario diagnostique el cáncer de mama, pero es una herramienta útil para evidenciar cualquier alteración en las mamas con posible destino cancerígeno. El examen de mama es una herramienta complementaria y debe ser acompañado por el examen clínico de las mamas por un profesional de la salud y estudios complementarios como la mamografía.

¿CUÁNDO SE DEBE HACER EL AUTOEXAMEN DE LAS MAMAS?

El auto examen debe realizarse con regularidad para llevar un control más seguido y encontrar los cambios mamarios con prontitud. La autoevaluación debe hacerse cada mes (el mismo día) a partir de los 20 años y durante toda su vida. En el caso de las mujeres, debe hacerse aun si están embarazadas o después de la menopausia. Si todavía menstrua, el mejor momento para hacerse el examen es una semana después de que el periodo termine. Durante estos días es menos probable que las mamas presenten el dolor o la inflamación característicos durante su periodo.

¿CUÁNDO VISITAR A SU MÉDICO?

Aparte de su consulta regular con su médico de confianza, programe una visita al encontrar en el auto examen cualquiera de las siguientes anomalías.

* Bulto o masa en cualquier mama (no importa el tamaño)

* Inflamación de la mama

* Secreción que no sea leche materna por cualquier pezón

* Anormalidades en el pezón (dolor, enrojecimiento, descamación o retracción)

* Irritación o formación de hoyuelos en la piel (piel de naranja)

Recuerde: El 19 de octubre se celebra el día internacional contra el cáncer de mama, sin embargo, no esperemos hasta esa fecha para crear conciencia sobre este o cualquier tipo de cáncer. El autoexamen a tiempo puede salvar su vida.

Por Iván José Castro López