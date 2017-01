La historia del barrio que se volvió tendencia en Colombia

“El barrio donde se paga peaje para entrar”, “El sector de los delincuentes”, “Donde los taxis no ingresan”, estos son algunos de los comentarios que se escucha al nombrar Nando Marín en Valledupar. Este sector el pasado 17 de enero fue tendencia en Colombia por más de ocho horas con el Hashtag #NandoMarin, luego de que se diera a conocer el sitio del lanzamiento en vivo de la nueva producción musical de Silvestre Dangond.

En esta urbanización del sur de la ciudad, entregada por el presidente Juan Manuel Santos en el año 2013 como una solución de vivienda para las personas desplazadas por grupos al margen de la ley, hay más gente de bien que delincuentes.

En cada apartamento de 52 metros cuadrados, con tres habitaciones, baño, cocina y todos los servicios públicos, residen personas que de alguna u otra manera están dejando atrás un pasado marcado por la violencia, el desalojo y la incertidumbre.

Historia de vida

Betty Mendoza, desplazada por la violencia en más de tres oportunidades, es el vivo ejemplo de esas fuertes experiencias que muchos desearían no recordar en la comunidad de Nando Marín. La mujer, proviene del corregimiento Atánquez, en estribaciones de la Sierra Nevada, pueblo que se vio obligada a abandonar para luego vivir en el corregimiento de Río Seco y posteriormente en Azúcar Buena (todos en la zona rural de Valledupar), donde también fue víctima de grupos armados. Ella contó a EL PILÓN cómo ha cambiado su vida desde que llegó a Nando Marín.

Desde el balcón de su nuevo hogar, ubicado en el bloque G en la urbanización, todos los días con sus manos sostiene la aguja y la hebra de lana con la que teje su presente y futuro. De esta labor, aprendida desde su niñez, la artesana obtiene el sustento diario para ella y su familia.

“El barrio no es que sea un camposanto, nos falta más acompañamiento de la Policía, pero problemas los hay en todos los barrios. Yo vivo tranquila con mi esposo acá después de tantos años en calidad de desplazada”, manifestó la mujer.

Una familia emprendedora

Yeinis Cantillo, de 32 años, vive en el sector con sus dos hijas y su esposo Luis Arévalo. Ella manifiesta que a pesar de las necesidades que tiene el barrio ella se siente feliz viviendo allí.

“Soy estilista y trabajo independiente, me gustaría que vieran a Nando Marín con otros ojos, porque la imagen la tiene por el suelo, es algo triste porque si vivieran acá se darían cuenta como es nuestra realidad; en todos los barrios hay delincuencia y drogadicción. Una vez escuché comentarios que para entrar a Nando Marín necesitaban pagar peaje y eso es falso, en los tres años que llevo viviendo acá jamás he visto tal situación”, aseguró Cantillo.

Por su parte, a Luis Arévalo, esposo de Yeinis, lo que más le gustaría ver en su sector es el arreglo de las vías de acceso, cree que con ese proyecto de pavimentación se solucionarían uno que otro problema en la urbanización.

“Lo que más me gustaría como residente del barrio es el arreglo de la vía principal, acá los taxistas abusan y de noche, no entran o quieren cobrar de 8 a 10 mil pesos”, manifestó preocupado.

Esta pareja proveniente de El Copey, Cesar, encontró en este rinconcito de Valledupar la oportunidad de un nuevo comienzo para trabajar y salir adelante económicamente.

Mujeres microempresarias

Bajo el programa de Prosperidad Social, organismo del Gobierno Nacional que busca fijar políticas, planes generales, programas y proyectos para la asistencia, atención y reparación a las víctimas de la violencia, la inclusión social, la atención a grupos vulnerables y su reintegración social y económica, los habitantes de Nando Marín inician su proceso de aprendizaje para que sus ideas de negocio pasen del papel a la realidad.

Entre 15 y 20 mujeres, de esta comunidad ávida de fuentes de ingreso que les brinde una mejor calidad de vida, todos los días se reúnen para darle forma a sus ideas de negocio y dejar de ser empleadas para administrar sus pequeños negocios.

“El grupo mujeres que atendemos con el programa de Prosperidad Social, son unas personas muy dadas a aprender, priorizan sus necesidades, quieren salir adelante luchadoras y con ideas de negocios muy buenas”, manifestó la docente del programa.

Foto: microempresarias

La tienda de todos

Para Braulio Jiménez, desde hace un año, su tienda llegó para quedarse en Nando Marín. Él siente que la comunidad lo ha recibido muy bien y está tranquilo en el sector. Con su pequeño negocio de víveres suple las necesidades de su familia, conformada por su esposa y tres hijas.

“A pesar de la mala fama que tienen las torres, hay etapas muy tranquilas, lo que pasa es que a las autoridades les falta mano fuerte, por eso considero que con un evento de esta magnitud como el que presentará este artista (Silvestre Dangond) el barrio cambiará un poco su imagen, al menos eso queremos y esperamos”, manifestó el tendero.

Necesidades de la urbanización

Cuando el presidente Juan Manuel Santos inauguró el proyecto de vivienda de interés social, Nando Marín, los beneficiados nunca imaginaron que iban a sufrir y esperar tanto para que les pavimenten la vía de acceso al sector.

Para llegar y salir de la urbanización los conductores tienen que hacer maniobras por el lamentable estado en el que se encuentra el terreno.

Los carros que se atreven a circular por esta vía lo hacen con los vidrios cerrados para evitar “comer tierra”, pero ni así escapan de recibir la polvareda que cubre sus automotores.

“Todos los habitantes de Nando Marín sufrimos por tener esta vía en tan deplorables condiciones. Nos han dicho muchas veces que la van a arreglar pero cada vez se pone peor”, dijo Hernán Clavijo, uno de los mototaxistas que vive en las torres.

Voz del experto

Liceth Montero, socióloga de la Universidad Popular del Cesar.

“Lo que se presenta en este sector es un choque cultural porque son personas que vienen de distintas partes del país, acostumbradas a vivir en espacios más amplios, no es fácil convivir en espacios tan pequeños con personas que desconoces.

La socióloga dijo además que se deben implementar más talleres de convivencia y tolerancia, pero que no debería estigmatizarse al barrio.

“No es fácil convivir en medio de tanto conflicto pero si se deja sobrellevar la situación, mientras a los jóvenes no se les deje estar bajo el ocio. Con respecto al lanzamiento del artista Silvestre Dangond, no lo veo como algo ilógico, es un espacio donde se van a reunir personas de todos los estratos y es una gran oportunidad para romper con muchos estigmas. Ya hubo un evento parecido a cargo de la alcaldía, donde también se presentaron artistas y no hubo, fue un éxito”, acotó la profesional.

Garantías de la Policía

El comandante Operativo de la Policía Cesar, teniente coronel Luis Dayiber Pérez, dijo que desde que se conoció la noticia del evento en Nando Marín se están coordinando la seguridad con los diferentes organismos de seguridad.

“No podemos estigmatizar al sector, sin embargo tenemos que tomar algunas medidas y realizar reuniones de coordinación para comprometer a todas las autoridades civiles y de policías que tengan que ver con la parte logística, así tener compromisos absolutos y serios referentes al lanzamiento”, indicó el oficial.

Datos de la urbanización

* Cada torre de Nando Marín tiene cinco pisos, en los cuales hay 20 apartamentos.

* La urbanización Nando Marín se compone de las manzanas: Canta conmigo, El Girasol, La Primera piedra y Mis Muchachitas.

* Una carrera en taxi a Nando Marín cuesta hasta 7.000 pesos.

* El mototaxismo cobra entre 2.000 y 3.000 pesos por cada servicio.

* La buseta como transporte público 1.000 pesos.

* La urbanización Nando Marín tiene más de 120.000 metros cuadrados de zonas verdes, área de piscina y 6.000 metros cuadrados para obras públicas, como colegios y bibliotecas.

PUNTOS DE VISTA

Miriam Prado.

“Me gusta trabajar por mi comunidad, soy desplazada de La Guajira y en este sector he encontrado muchas necesidades pero no son unos imposibles, porque con ayuda de la administración podrían ser superadas”.

Braulio Jiménez.

“Acá hay personas de bien, me gustaría que Valledupar cambiara esa imagen que tiene de la urbanización”.

Emilce Aguilar.

“Me gusta mi barrio, creo que será positivo que el lanzamiento de este artista se lleve a cabo en el barrio, esto permitirá que conozcan más el sector. Hay personas que ni saben dónde queda y hablan mal del sector”.

Por Jennifer Polo / EL PILÓN