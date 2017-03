“La gente debe conocerme como Luis José Villa”

Luis José Villa es abogado de la Universidad Autónoma del Caribe y hace seis meses se convirtió en el acordeonero de ‘Beto’ Zabaleta. EL PILÓN / Neftalí Castellar.

Dos factores interesantes acompañaron a Luis José Villa en el proceso para convertirse en acordeonero de ‘Beto’ Zabaleta, una de las principales figuras de la música vallenata tradicional.

La primera, ser sobrino de ‘Beto’ Villa, indiscutible compañero de Zabaleta con quien grabó cualquier cantidad de éxitos y formó la razón social Los Betos. Y la otra que jugó a favor del hombre de 30 años, no consumir licor.

“Cuando soné la primera ocasión para acompañar a ‘Beto’ me dijo dos cosas: que estaba muy ‘pollo’ y además no tomaba trago”, rememora el acordeonero, que también es abogado de la Universidad Autónoma del Caribe.

El acercamiento entre Luis José y Zabaleta se dio hace seis años, cuando el primero tenía como compañero a Héctor Arturo Zuleta, hijo de Tomás Alfonso ‘Poncho’ Zuleta. Siempre fue candidato para ocupar la silla que había dejado su tío Alberto Villa, pero el cantante oriundo de El Molino, La Guajira, tomó la decisión de llamar nuevamente a ‘Goyo’ Oviedo para darle una segunda oportunidad después de haberlo apartado del grupo años atrás.

Oviedo no cumplió las expectativas de Zabaleta. En las últimas presentaciones hubo insultos y hasta regaños, entonces el intérprete de ‘Lluvia de mujeres’ consideró la unión por terminada y en agosto de 2016 llamó a Luis José Villa. Fue así como el 10 de ese mes lo oficializó como su nuevo compañero en una rueda de prensa hecha en Barranquilla.

“En estos seis meses de carrera estoy muy contento porque ‘Beto’ Zabaleta es mi ídolo, además de que crecí con su música y mi tío ‘Beto’ Villa influyó para que yo escuchara esas canciones”, declaró Luis José.

Este acordeonero es nacido en Pivijay, Magdalena, y viene de una dinastía liderada por juglares como Abel Antonio Villa.

Declaró que desde su llegada que le imprimió dinamismo a la agrupación en tarima, pero también se comprometió a ser el líder y creador de la nueva puesta en escena, así como darle la importancia que necesitan los medios de comunicación del país.

“Lo que aguantó este proceso fue mi edad, ‘Beto’ me decía que era muy joven. En esa ocasión las cosas no se dieron porque no bebía (licor) y él me decía que debía beber, pero al llamado de ahora me sumó no hacerlo y porque me gusta la música, no tomo el acordeón simplemente cuando vamos a las tarimas, me gusta estar pendiente de mi instrumento y mi profesión”, resaltó el rey Infantil y Juvenil del Festival Vallenato.

Luis José Villa llegó a Valledupar para presentarse de manera oficial a la radio, prensa escrita y televisión, así como a reunirse con algunos compositores de la región.

“Estamos marcando la diferencia con una nueva puesta en escena. Buscamos crear una expectativa a los ‘betistas’, renovar repertorio, entonces eso le ha gustado a la gente porque no estamos cantando las mismas canciones.

Aunque tengo el respaldo de ‘Beto’ Villa, tengo que dejar mi estilo porque debe crecer. La gente debe conocerme como Luis José Villa”, puntualizó.

Agregó que en 15 o 20 días ingresarán a los estudios de grabación en Barranquilla, trabajarán de la mano con el bajista Braulio Tilano en un compacto que incluirá canciones inéditas. ‘Beto’ anunció que en un tiempo prudente, luego de lanzar el nuevo disco, trabajará en otro para celebrar sus 40 años de vida artística.

Luis José Villa tiene en su carrera artística grabaciones con cantantes como Jorge Mario Peña, Rafael de Jesús Díaz, hijo de Diomedes Díaz, Héctor Arturo Zuleta y Michel Torres.

Por Carlos Mario Jiménez

Carlos.jimenez@elpilon.com.co