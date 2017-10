La FIFA aceptó reclamo de chilenos ante el partido Colombia-Perú

El expresidente de la Comisión de Disciplina de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Fernando Sosa, a través de la red social Twitter dio a conocer esta noticia en el que la FIFA acogió la demanda de un grupo de abogados chilenos que alega el supuesto “amaño” del partido entre Colombia y Perú y que clasificó al combinado nacional al Mundial de Rusia 2018 y mandó al repechaje a los peruanos ante Nueva Zelanda.

La demanda ha sido aceptada por la FIFA, a manera de trámite, lo que no implica que se vayan a tomar acciones de rigor. “Me enviaron el papel de España. Es totalmente confiable”, dijo Sosa luego de publicar el documento, ahora el caso va al Tribunal de Disciplina, que debe evaluar si hay méritos para iniciar la investigación”, expresó Sosa.

Chile no se baja|Invocando art 108 C Disciplinario FIFA expertos chilenos denuncian violaciones al FairPlay art 6.3.2 en #Peru vs #Colombia pic.twitter.com/8oE3Z8Uol6

