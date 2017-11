La fábula de la liebre y el tigre

Por: Gustavo Rodríguez Gómez





La mayor parte de las decisiones humanas se alejan de sus instintos naturales y, si siempre tendremos opción de decidir sobre todas las cosas, ¿por qué entonces hemos de actuar con tanta brutalidad? ¿Con tanta crueldad e insensibilidad? Si las personas que actúan así, se creen superiores al resto de la gente y, así maltratan a seres inocentes o indefensos, no saben lo equivocados que están si creen que haciendo lo que hacen menguan su dolor emocional, cuando en realidad su vida carece de sentido y, por eso, necesitan sentirse poderosos; entonces hay que decirles que no son nada más que escoria.

Esta reflexión, nos hace recurrir nuevamente a los socorridos manuscritos y, apoyándonos en la fábula cuyo título sirve de mote a la columna de hoy, tratemos de hallar alguna conclusión que pueda aplicarse a la actual coyuntura que vive Colombia.

“Érase una vez un joven decepcionado de la humanidad. La indolencia, la abulia de la mayoría, ese querer nadar todos con la corriente, lo tenían decepcionado, porque lo que más le mortificaba era la falta de solidaridad de la gente. Al parecer, ya a nadie le importaba la suerte de los demás. El egoísmo era la nota predominante entre sus coterráneos.

Un día, dando un paseo por el campo, se adentró en el monte y se sorprendió cuando vio que una pequeña liebre le llevaba comida a un enorme tigre, que yacía malherido al borde de la espesura y no podía valerse por sí mismo.

Impresionado por esta acción tan excepcional, volvió al día siguiente y comprobó que, nuevamente, la liebre dejaba un gran trozo de carne a los pies del tigre. Los siguientes días, el joven pudo constatar cómo la escena se repetía, hasta cuando el tigre se recuperó y pudo salir a buscar comida por su propia cuenta. A partir de entonces, la liebre no volvió a socorrer al tigre.

Admirado por la solidaridad y la cooperación de estos animales, el joven se dijo: “No todo está perdido. Si los seres irracionales pueden actuar así, ¿cómo es posible que nosotros, los seres humanos, no seamos capaces de ayudarnos mutuamente?”.

Entonces decidió reproducir la experiencia del tigre y la liebre. Buscó un lugar transitado y se echó a la vera del camino, simulando que se encontraba enfermo, a la espera de que alguien pasara y le ayudara. Las horas transcurrieron sin que nadie se acercara a ayudarle o, al menos, preguntarle qué le pasaba. Todos los transeúntes ignoraban su presencia. Llegó la noche sin que alguien le hubiera prestado al menos atención, ni que decir alguna ayuda. Decepcionado se levantó, más apesadumbrado de lo que había estado antes de ver a la liebre y el tigre, y se dirigió a su casa.

En el camino encontró un templo y decidió entrar a ver si encontraba respuesta a su desolación. En esos momentos, se sentía abatido al pensar que la humanidad ya no tenía remedio. Cada quien velaba por sí mismo, el dolor ajeno era eso, ajeno. A nadie le preocupaba lo que aconteciera a los demás. Y así, el desespero del hambriento, la tristeza del abandonado, la soledad del enfermo, eran algo que, al resto de la gente, ni le iba ni le venía. Con estos pensamientos en mente, ya en el interior del templo, rogó a Dios impetrando Su auxilio y Sus luces. Se sentía abatido, con el corazón devastado, sin deseos siquiera de levantarse y volver a su hogar. Entonces sintió dentro de su alma una voz que le decía: «Si quieres encontrar a los seres humanos, si deseas creer en tus semejantes, entonces no hagas de tigre, sé tú más bien la liebre. Ayuda a todos aquellos que lo necesiten. Tiende tu mano al desamparado, al hambriento, al desposeído. No pienses solamente en ti. Recuerda que hay muchos que dependen de una decisión tuya. Así ésta te parezca insignificante, para otras personas puede ser de inmensa trascendencia. No esperes que los demás te ayuden, si antes tú no has ayudado a otros».

[GR1

Por Gustavo Rodríguez Gómez