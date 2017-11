Por: Gustavo Rodríguez Gómez





Es el pesar del bien ajeno y, como tal, también es el sentimiento de animadversión contra quien posee algo que el resentido no puede alcanzar.

El doctor Saul F. Salischiker, médico psiquiatra y psicoterapeuta judío, explica así ese malsano sentimiento: “Cuando una persona se obsesiona y deja de gozar la vida por estar pendiente de la de su adversario, o del entorno de éste y, entre otras cosas, siente molestia por cada uno de sus triunfos, aparte de manifestar signos graves de inferioridad, muestra que se trata de una persona psiquiátricamente enferma”.

Por consiguiente, ese pesar del bien ajeno agobia tanto, que hace al envidioso llegar a extremos como lo describe gráficamente la fábula de Esopo, ‘La Serpiente y la luciérnaga’: “Una serpiente perseguía iracunda a una luciérnaga, pero por más que ésta trataba de huir, no lograba escapar de las asechanzas de la serpiente; hasta que, finalmente, la hostigante logró alcanzarla. La luciérnaga ya perdida, sólo atinó a decirle a su gratuita enemiga:

-¿Por qué me persigues? ¿Qué te hecho?

-Nada, le dijo la serpiente. Es que me disgusta que brilles”.

La envidia es un fenómeno psicológico muy común que hace sufrir enormemente a muchas personas. Tanto a los envidiosos como a sus víctimas. Puede ser leve o intensa, simple o compleja, consciente o inconsciente, explícita o involucrada en algunos síntomas neuróticos… No hay envidia de “las sanas”. La envidia es siempre un doloroso sentimiento de frustración por alguna carencia que, siendo nuestra, nos parece que los demás no tienen, por lo que sufrimos contra ellos, consciente o inconscientemente, una gran hostilidad. ¿Por qué?

El envidioso es un insatisfecho que, con frecuencia, no sabe que lo es. Por ello siente secretamente mucho rencor contra las personas que poseen algo (belleza, dinero, sexo, éxito, poder, libertad, amor, personalidad, experiencia, felicidad, etc.) que él también desea, pero no puede o no quiere desarrollar. Así, en vez de aceptar sus carencias o realizar sus deseos, el envidioso simplemente odia y desearía “destruir” a toda persona que, como un espejo, le recuerda su privación. La envidia es, de este modo, la rabia vengadora de quien, en vez de luchar por sus anhelos, prefiere eliminar la competencia. Por eso la envidia es una defensa típica de las personas más débiles en cualquier sentido.

La envidia es parte inseparable de esa otra gran defensa neurótica, el narcisismo, desde el que el sujeto experimenta un ansia infatigable de destacar, ser el centro de atención, lograr valoración en toda circunstancia. Por eso tantas personas se sienten continuamente amenazadas por los éxitos, la vida y la felicidad de los demás y, atormentadas por la envidia, viven en perpetua competencia contra todo el mundo. No es ya que los demás tengan cosas que el envidioso desea.

¡Es que las desea precisamente porque los demás las tienen! El envidioso es un niño inmaduro. Y su sufrimiento condiciona enormemente su personalidad, su estilo de vida y su felicidad.

No hay que confundir la envidia con los celos, porque son cosas muy distintas. La envidia desearía destruir al objeto-espejo. Los celos, en cambio, desean conservar a toda costa el afecto del objeto de su amor. No obstante, ambos sentimientos pueden ir juntos a veces. Por ejemplo, en los casos de infidelidad amorosa, algunas personas agreden a su pareja infiel no sólo por el dolor de los celos (“agresión-castigo”), sino también por su secreta envidia… ¡pues la persona engañada estaba reprimiendo sus propios deseos de ser infiel!

En suma, cuanto más infantil, neurótica o insatisfecha es una persona, tanto más envidiosa resultará necesariamente. La envidia sólo se cura madurando la personalidad y resolviendo las propias carencias. La persona madura no envidia a nadie.

Por Gustavo Rodríguez Gómez