‘La Eléctrica’, el impulso de Martín Elías hacia el género urbano  

Martín Elías y Rolando Ochoa grabaron cinco producciones. La primera fue en 2006. EL PILÓN / Archivo.

El género vallenato se identifica por tener sus matrices bien marcadas: el acordeón, la guacharaca y el acompañamiento que lleva la caja, de ahí en adelante cualquier instrumento es agregado o adorno, como lo identifican los productores.

Desde los años 80, el Binomio de Oro de América, con Rafael Orozco e Israel Romero, fusionó efectos de piano o de consola con instrumentos como el acordeón y la guitarra. Hasta ahora y con el pasar de las producciones, el vallenato sigue teniendo experimentos, uno de ellos fue el hecho por Martín Elías y Rolando Ochoa en la producción ‘Sin límites’, que dejara el cantante antes de fallecer en Sincelejo, el pasado 14 abril, luego de sufrir un accidente de tránsito cuando regresaba de una presentación en Tolú Viejo, Sucre.

‘La Eléctrica’, de la autoría de Omar Geles, fue la canción escogida por el productor Rolando Ochoa y todo su equipo de trabajo, para implementar el efecto Auto-tune live, que lleva un poco más lejos el concepto de la corrección tonal de voces e instrumentos solistas, añadiendo funciones de procesado en tiempo real.

Actualmente es un éxito, tanto del CD como para la compañía Sony Music, que administra el canal oficial de Martín Elías en You Tube, en el cual dicha obra tiene cerca de dos millones de reproducciones.

El efecto, que se nota con solo escuchar la voz de ‘El Gran Martín Elías’ causó conmoción hasta el propio intérprete, así lo recuerda su compañero Rolando Ochoa.

“Omar Geles nos entregó la canción en sus estudios (ubicados en la margen derecha del río Guatapurí), después vino el proceso de arreglos y montaje, pero cuando Martín la terminó de cantar le pusieron el Auto-tune. Entonces me decía: ‘compa me está gustando el reguetón, se oye bacano, ¿yo serviré para cantar esa música? Eso se oye bacano, no podemos meterle ese cosito (efecto) a todas las canciones’”, declaró el hijo de Calixto Ochoa en diálogo con EL PILÓN.

El acordeonero aseguró que el hijo de Diomedes Díaz inicialmente no compartía inmiscuir el reguetón o la champeta a su faceta como artista, pero una vez escuchó el arreglo quedó fascinado.

Ochoa confesó que ‘Sin límites’ fue una producción que hicieron en tiempo récords, porque puso a disposición exclusivamente una sala de su estudio de grabación para trabajar.

“Yo no sé si era molestando o tomándome el pelo, pero Martín me preguntaba si servía para cantar reguetón (risas), que ese efecto que le ponían a la voz le gustaba. Él nunca había probado algo así, por eso creo que le llamó la atención y lo que hacíamos nosotros en los estudios era reírnos”, destaca R8, quien argumenta la canción no está “pegada” porque “con Martín vivo hubiese pegado más. El CD lo hicimos con mucha cautela, cuidado, analizando cada detalle, fuimos muy minuciosos con el disco”.

La mezcla fue hecha por Álvaro Araújo, quien además incluyó el efecto a la voz de Martín Elías. “Esa canción fue una de las últimas que Martín cantó, al igual que ‘Báilame’. El efecto fue aplicado por Álvaro Araújo y cuando Martín escuchó quería meterlo en todas las canciones, hasta en las románticas. Él cantó las canciones al tiempo que nos dio todo. Primero fue lo musical y después la voz con Martín. Se habilitó una sala solamente para el disco; en un solo turno hicimos percusiones (timbales, conga y tumbadora, caja, guacharaca, entre otros), en uno solo grabé yo los acordeones, hice fondos y bajos de acordeón; en uno solo turno hicieron las guitarras y los bajos. Nos tiramos 12 días haciendo el CD, pero Martín estaba muy enamorado; llegaba de primero y se iba de último. El disco lo cantó en tres días porque se dedicó a aprenderse las canciones, aunque a él no le gustaban las canciones románticas porque se identificaba con las medias o las rápidas”, rememoró Rolando.

Destaca el disco como un “compacto guerrero”. “Martín me decía que era un CD para llegar dónde nunca habíamos sonado, por ejemplo, quería promocionar en todas partes y así se iba a hacer. Cuando estábamos grabado Martín se quedaba hasta el final, un día me abraza y otro lloraba, me decía que me quería mucho y me agradecía. Como se escuchaba tan bonito, a él le daba sentimiento y se ponía a llorar”, confesó Rolando Ochoa, quien incluyó dos canciones de su autoría en ‘Sin límites’: ‘El ton ton’ y ‘Bendito corazón’.

Hoy, después de más de tres meses de la desaparición del joven cantante, Rolando considera que aprende a vivir con su ausencia y a aceptar los designios de Dios.

“Ahora toca labrar su camino y recordarlo como una buena persona, mi amigo, mi hermano. Uno trata de recordarle en cada tarima, no tratando de lucrarse con su música porque igual yo la grabé y pienso que tengo todo el derecho de tocarla, porque la mayoría de sus éxitos son de mi autoría. Tratamos de tener con su música en vivo, para que la gente lo siga teniendo en la memoria”, apuntó.

Características del Auto-tune live:

• Interpretación con nivel de latencia “ultra-baja” tanto en directo como en estudio.

• Control en tiempo real vía MIDI de parámetros.

• Control MIDI en tiempo real de las notas involucradas en el proceso.

• Función “humanize” para unos resultados más naturales y realistas.

• Control de vibrato.

• Corrector de formantes.

• Tecnología “Throat Modeling” para control creativo del timbre.

• Análisis y corrección de pitch de alta calidad gracias a la segunda versión de la tecnología Evo Voice Processing Technology.

‘La eléctrica’: Omar Geles (letra)

Por qué será que soy adicto a ella, será por su boca será por sus cejas, o por ese cuerpazo que tiene que cuando la miro reflejo me deja, por qué será que soy adicto a ella, será por la forma tan rica que besa

Será porque me prende como un rayo, ella es eléctrica. Mameluco un remolino ella es eléctrica, me quita la perezas ella es eléctrica, me acelera la pasión ella es eléctrica

Y es que de lejos se me nota que pierdo la cabeza por ella, es que de lejos se me nota, la nota que siento por ella, y es que de lejos se me nota que tengo es una traga loca, loca, loca

Por qué será que soy adicto a ella, será por su boca será por sus cejas, o por ese cuerpazo que tiene que cuando lo miro reflejo me deja, por qué será que soy adicto a ella, será por la forma tan rica que besa.

Coro

Y ella es sensual, me sabe bailar, me sabe mover, me sabe moler, me besó y yo volé, me acarició y yo volé, me miró y yo volé, yo volé, yo volé, yo volé, yo volé y ella es sensual me sabe bailar, me besó, me hizo volar.

Por qué será que soy adicto a ella, será por su boca será por sus cejas, o por ese cuerpazo que tiene que cuando lo miro perplejo me deja…

En 2006, Martín Elías y Rolando Ochoa grabaron en los estudios del compositor ‘Gabby’ Arregocés, la primera producción musical que luego llamaron ‘Una nueva historia’.

Nueve producciones realizó Martín Elías Díaz: cinco con Rolando Ochoa; dos con ‘Juancho’ De la Espriella y dos homenajes a los grandes. La más reciente se realizó como homenaje póstumo a su memoria.