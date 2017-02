La canción que ‘Morre’ Romero quiso usurpar cuando fue éxito

“Ojos expresivos, carita sonriente, mirada agradable

por eso aquí tienes lo que me pediste

que en ti me inspirara, una canción linda que llegara al alma

por eso me tienes de ti enamorado”

En el 2004, la agrupación Binomio de Oro de América arrasó en los listados de la radio nacional con la canción ‘Niña bonita’, una obra que el acordeonero José Fernando ‘El Morre’ Romero, se la presentó como suya a su tío Israel Romero, propietario del grupo.

El éxito romántico apareció en un variado de la compañía discográfica Codiscos, denominado Vallenatos de bronce, porque ya había sido sacada del álbum ‘Difícil de igualar’, con el que Binomio sonó gracias a las interpretaciones de Jean Carlos Centeno y Junio Santiago.

La primera emisora en sonarla en Colombia fue Olímpica Stereo en Valledupar. En esa ocasión, el director Javier Fernández Maestre presentó al aire ‘Niña bonita’ como inspiración de ‘El Morre’ Romero. No pasaron muchos minutos cuando el compositor Richar Daza, a quien ya le habían grabado varias canciones exitosas, llamó al locutor y le comentó que estaba cometiendo un error.

“La canción no es de ‘El Morre’, la canción es mía”, dijo Daza al otro lado del teléfono. De inmediato Fernández lo dijo a sus oyentes y advirtió que ‘El Morre’ Romero había abusado de su confianza y la del público en general.

Según publicó el periódico EL TIEMPO, en un reportaje del 19 de julio de 2004, la canción “se remota a una tarde en Valledupar, del encuentro entre José Fernando El Morre Romero y Richard Daza con un grupo de estudiantes que estaban de paso”. “Había varias amigas -recuerda El Morre – que nos pidieron una canción para ellas. Así que no hablamos de una sola mujer, sino de todas ellas. Richard y yo pasamos la noche componiéndola. A la mañana siguiente las dejamos sorprendidas”, acotó Romero en la entrevista.

La versión original es una pista entre Jean Carlo Centeno y Junior Santiago, más no fue una canción mezclada y remasterizada.

