La camioneta me la quito Dayana Jaimes por venganza: Patricia Acosta

Como una ‘venganza’ por parte de Dayana Jaimes, fue calificado por Patricia Acosta el proceso de sucesión de bienes que se viene adelantando y donde en días pasados le fue solicitada por las autoridades competentes la camioneta que su hijo Martín Elías le había regalado.

Aunque la camioneta Toyota Fortuner de color blanco de placa HTO 147 fue un regalo que el artista le hizo a Patricia en el año 2014, al parecer siempre estuvo a nombre de Martín Elías, por tal razón este bien y otros entrarían en trámite.

La noticia que fue anunciada por varios medios , fue motivo para que la madre del fallecido artista se pronunciará a través de las redes sociales, donde no reparó en afirmar que todo era parte de una venganza de Dayana.

“Me la quitó Dayana Jaimes por venganza. Así es, ella la metió a la sucesión y la mandó a parar. Sí, es cierto, ando “de a pies”. Todos los carros que Martín sacó están a nombre de él, y ¿por qué no han parado los otros? Como por ejemplo el carro que le sacó al papá y al hermano. ¿por qué no los ha parado ella? Dígalo, solo mandó a parar el de Patricia Acosta”.

En otro pronunciamiento Acosta afirmó que su molestia está relacionada por el valor sentimental que el vehículo tiene para ella. “No me importa tanto la camioneta ni que me la haya quitado Dayana, solo me entristece porque para mi tiene un valor sentimental, y mucho amor, porque ya mi hijo Martín Elías ya no está, ya se fue de nuestras vidas y me duele no tenerla”.

Tomado del BlogVallenato