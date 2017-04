La alegría de los niños acordeoneros en el Festival Vallenato

A partir de las 9:00 de la mañana, los más pequeños del folclor vallenato se apoderaron de las tarimas para hacer sonar sus instrumentos en el concurso de acordeoneros infantiles del Festival de la Leyenda Vallenata.

El Parque El Helado, ubicado a pocos metros del Balneario Hurtado, es el escenario en el que las promesas de la música vallenata hicieron sus presentaciones ante el jurado calificador con los ritmos merengue y paseo.

Tres tarimas fueron engalanadas por 57 infantiles que con la mejor energía y disposición demostraron su talento a través de merengues y paseos. Para hoy está previsto el concurso con la interpretación de puya y son.

Cada una de las presentaciones de los niños, dejó expuesto el amor, la pasión y el respeto por el acordeón, instrumento que caracteriza a un género declarado patrimonio inmaterial de la humanidad, el vallenato.

Las mujeres también hicieron presencia en la competencia, dejando a un lado la idea de que el vallenato es machista; de 57 participantes, 10 niñas brillaron por su destreza al interpretar el acordeón.

Quienes asistieron a la primera ronda de eliminatorias de Acordeón Infantil no pudieron dejar de sentir asombro al ver a estos pequeños interpretando las canciones de los juglares que le dieron vida a este género musical.

Las mujeres presentes

En el canto, la guacharaca, la caja y el acordeón, las niñas dijeron: “nosotras también tenemos con que ser reinas vallenatas’. Es el caso de María Juliana Delgado Torres y Zaide María Gutiérrez Pavón, quienes a sus 12 años, cada una, compiten para llevarse la corona en el concurso de Acordeón Infantil.

Juliana Delgado viene de Barrancabermeja, Santander, y practica el acordeón desde hace cinco años, tiempo suficiente para sentirse preparada ante su primer encuentro con el jurado calificador.

Ayer, cantó y tocó el acordeón con un tema de Luis Enrique Martínez, titulado ‘Merenguito sabroso’ y en el paseo interpretó ‘El palomo’ de la autoría de Dagoberto Suárez.

Zaide María viene por la revancha

Zaide Gutiérrez comenzó a tocar el acordeón desde los tres años y las primeras tonadas las aprendió de su padre, Luis Alfonso Gutiérrez Teherán. Cumplidos los cinco años de edad se presentó por primera vez en tarima del Festival Vallenato.

Su talento no se limita a la digitación de este instrumento, a su corta edad ya ha compuesto más de cinco canciones y con una de ellas intentó cautivar al jurado calificador, un paseo titulado ‘Mi dinastía’, además del merengue ‘Mi estrellita’.

“Yo desde muy pequeña veía tocar a mi papá y sentí que esa música me llegaba al corazón, cuando tenía una edad mayor le dije a mi papá que me enseñara a tocar porque me gustaba el instrumento. Me ha ido muy bien en los años anteriores pero esta vez vine con toda para ganar la corona”, indicó la niña, sobrina de Alfredo Gutiérrez y Patricia Teherán.

La aspirante a reina vallenata sueña con convertirse en bióloga marina y alternar su profesión con su mayor pasión, la música.

