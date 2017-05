Kevin, el orgullo de la urbanización El Rocío en Valledupar

Kevin también practica Disco y Bala y ha ganado medallas por su buen rendimiento. Foto Fabián

Kevin José Vergara Marriega no es solo el orgullo de su familia, también lo es de su barrio El Rocío, por ser un atleta comprometido y ganador de muchas medallas.

Kevin tiene 15 años y hace dos años y medio practica lanzamiento de martillo, una modalidad de atletismo donde se lanza un objeto denominado martillo, consistente en una bola de metal unida a una empuñadura mediante un cable de acero, resultando vencedor quien lo envíe a mayor distancia.

“En el 2014, un profesor del colegio donde yo estudio que es el Instpecam, me dijo que iban a abrir unas competencias deportivas donde podían competir los novatos, yo acepté, fui y quedé de cuarto puesto y luego el profesor Freddy González, entrenador de la Liga de Atletismo del Cesar, me dijo que viniera a practicar que tenía el físico y fuerza para este deporte e inicié las practicas, gracias a mi familia he logrado estos logros y me siento feliz por ello”, confesó Kevin a NUESTROS BARRIOS.

Kevin ha ganado en su trayectoria como deportista 28 medallas y ha viajado a muchos lugares de Colombia. “He ido a campeonatos nacionales, al primero que fui fue en Bucaramanga donde quedé de subcampeón y tercer puesto, también he ido a los Supérate en la fase nacional donde quedé subcampeón y tercer puesto y ahora último fui a un festival internacional en Medellín organizado por la Liga de Antioquia, donde quedé subcampeón en Lanzamiento de martillo”, explicó el joven.

Kevin piensa ir a estudiar a la Liga de Antioquia en Medellín para poder cumplir su sueño y llegar a los juegos Olímpicos. “Quiero llegar a varios juegos olímpicos, ese el sueño de todo atleta”.

En el Cesar hay varios atletas que practican esta modalidad de lanzamiento de Martillo, Kevin nombró a Laura Sofía Triana, asegura que es una buena atleta que ha logrado muchos logros, lleva 10 años practicando.

Kevin envió un consejo a todos sus amigos y vecinos del barrio donde reside y asegura que el deporte es el inicio de un buen camino. “Yo le digo a todos los jóvenes de mi barrio que el deporte es el inicio de un buen camino y que gracias a él he aprendido mucho y he visitado muchas ciudades”.

Kevin ha ido a Riohacha, Medellín, Bucaramanga, Bogotá, Cali y en octubre irá a Armenia para competir.

Todos los triunfos que ha obtenido por el este deporte le han gustado, pero el más satisfactorio fue en el primer campeonato internacional que se realizó en Medellín, ahí Kevin obtuvo la medalla de plata.

Este joven dijo a NUESTROS BARRIOS que este deporte necesita de un lugar especial para practicar. “Tenemos que practicar en un lugar especial porque se necesita un foso con piso liso y una jaula, ahora mismo practicamos en el Parque de la Vallenata frente a la UPC, principalmente es un lugar prestado por la universidad porque estamos esperando la construcción de la Villa Olímpica que prometió el Gobernador”, dijo Kevin, quien añadió que la Liga tuvo que implementar la jaula para proteger a los espectadores porque es un deporte riesgoso.

“Mi barrio necesita canchas para que los jóvenes que les gusta el fútbol puedan practicarlo sin temor, y también un parque ecológico”.