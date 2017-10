Kaleth Morales se comunica en sueños con sus hermanos

Después de 12 años de la tragedia que enlutó al vallenato y reiterando que los encuentros espirituales son ciertos, los hermanos Morales confesaron haber soñado con Kaleth Morales en dos ocasiones.

En diálogo con “Los Expedientes Secretos” del programa “Venga Le Cuento” del Canal 1 y supeditado al dolor que le genera el recuerdo de la muerte de su hermano, Keyner narró que: “la noche de la despedida de soltero soñé con Kaleth. Que Kaleth bajaba y me dijo : “Tengo un minuto para estar contigo”, y yo le dije “manito yo lo único que quiero es darte un abrazo y decirte que te amo y que por siempre vas a ser la persona más especial en este mundo no solo para mi sino para todos tus seguidores” y le di un abrazo y le dije “te amo con todas las fuerzas de mi alma” y él me dijo “ya me tengo que ir”, me soltó y se fue corriendo…”.

Pero esa no fue la única vez que el Rey de la Nueva Ola se comunicó con su familia a través de los sueños, en el mismo programa Kanner también reveló que el desaparecido cantante le dictó la segunda estrofa de la canción “Acróstico”mientras él viajaba en un bus.

“Yo estaba recostada en mi silla, del bus, normal… sentí que Kaleth me estaba hablando, dictando como la segunda estrofa de la canción” expresó Kanner Miguel.

En la entrevista, Keyner también mencionó que aún mantiene en su memoria el momento en que despertó de coma y frente a la primera pregunta sobre el paradero de Kaleth Morales, su madre con los ojos hinchados le respondió “Kaleth se encuentra en Bogotá , está en coma”.

Vea entrevista completa aquí