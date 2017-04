Jurado idóneo para elegir al Rey de Reyes

Por: Aquilino Cotes Zuleta





Seguramente el próximo domingo 30 de abril en la noche o en la madrugada del primero de mayo se sabrá quién es el nuevo Rey de Reyes del Festival Vallenato.

Son 21 los inscritos: Luis Eduardo Daza Maestre, Fernando Rangel Molina, Alberto Jamaica Larrota, Gustavo Osorio Picón, Mauricio Andrés De Santis, José María Ramos, Juan José Granados Córdoba, Fredy Sierra Díaz, Navin José López Araujo, Jaime Rodolfo Dangond, Julián Rojas Terán, Ciro Arturo Meza Reales, Harold José Rivera, Orangel Maestre Socarras, Almes Guillermo Granados, Christian Camilo Peña, Wilber Nicolás Mendoza Zuleta, Álvaro de Jesús Meza Reales, Álvaro de Jesús López, Omar Antonio Geles Suárez y Saúl Lallemand.

Las apuestas están echadas y para mis consejeros periodísticos Tío Chiro y Tío Nan son cinco los más accionados a ceñirse la corona de Rey de Reyes, en su orden son: Navin López, Wilber Mendoza, Alvarito López, Julián Rojas y Omar Geles.

Consideran que no todos están tan actualizados con las notas y melodías vallenatas, pero la experiencia de este concurso es sumamente interesante.

No desconozco que los 21 son ejecutores del acordeón; sin embargo, no solo basta tocar bien el acordeón, hay que mantener la cadencia en cada ritmo del vallenato. Ya Alfredo Gutiérrez lo manifestó, cuando les dijo a mis consejeros periodísticos que el nuevo Rey de Reyes será quien tenga más cadencia en lo musical, lo que significa que quienes pasen a la gran final no podrán confundir la Puya con el Merengue o el Son con el Paseo o viceversa.

Lo otro es que cada acordeonero deberá tener unas condiciones propias, como es cantar y ser compositor e interpretar sus canciones en cada presentación ante el jurado calificador, esto sería lo ideal.

Pero también han advertido mis consejeros periodísticos que las eliminatorias para llegar a la gran final están llenas de expectativas y ahí puede pasar cualquier cosa, dependiendo del jurado. Porque si los jurados no son eficaces, entonces el nuevo Rey de Reyes surgirá del guiño de ojo que haga el Presidente de la Fundación y sus acólitos (como ha ocurrido muchas veces) o que el bajo mundo de la trapisonda, la corrupción y el señalamiento a dedo designe al nuevo Rey de Reyes en este festival.

Ojalá que los jurados para medir a los reyes sean ejecutores del folclor, que sus calificadores no sean Juan Manuel Santos ni mucho menos Vargas Lleras, tampoco Timochenko ni el Presidente Maduro. Seguramente Imelda Daza Cotes o el Gobernador Franco Ovalle se inclinarían a votar por sus afectos familiares o políticos, pero los Reyes Nafer Durán, Alfredo Gutiérrez o Simón Salas elegirían a los mejores.

El asunto aquí es la idoneidad y los evaluadores deberán ser conocedores de la música vallenata y no cualquier político ni figura nacional que llega a Valledupar a “cobrar” favores. Ya basta de Gossain, Gabo, presidentes de Colombia, periodistas de medios nacionales u aparecidos que son invitados al Festival por los organizadores y los ponen como jurados para usarlos a su antojo. Esta vez deberían ser jurados ‘El Cocha’ Molina y Hugo Carlos Granados, Jorge Oñate, Silvestre Dangond, Peter Manjarrés, Rosendo e Israel Romero, Rodolfo Castilla, Silvio Brito o el mismísimo Farid Ortiz, gente que conoce de la música vallenata tocada con acordeón.

“A lo tuyo tu”, dice un refrán popular. Entonces, que sean los acordeoneros, los compositores, cantantes e intérpretes del folclor vallenato quienes decidan en tarima y no cualquier político invitado. Hasta la próxima semana.

