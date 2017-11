“Todo jugador sueña con un Mundial”: José Cuadrado

José Cuadrado sueña con estar en el Mundial de Rusia.

José Fernando Cuadrado, portero del Once Caldas, fue ratificado en la convocatoria de Colombia para los juegos amistosos contra Corea del Sur y China, que se disputarán el 10 y 14 de este mes, respectivamente.

Cuadrado, quien completa así su tercer llamado al combinado nacional mayores, será baja del Once Caldas en el juego que el equipo disputará mañana con el Pasto en la capital nariñense. De esta manera recibe el reconocimiento al desempeño que hace en la Liga Águila.

Las ausencias de Radamel Falcao García, Camilo Vargas y David Ospina hacen pensar que habrá ensayos contra China y Corea y que aquellos que aún no tienen un cupo en el equipo mundialista, probablemente tendrán una posibilidad. En territorio asiático, Pékerman moverá la baraja y tratará de encontrar espacio en la apretada lista de 23 a Rusia.

Si hay alguien que se perfila desde ahora como tercer arquero de la Selección Colombia es Leandro Castellanos, el portero de Santa Fe. Sus 27 partidos en Liga esta temporada, más dos en Copa, seis en Libertadores y cuatro en Sudamericana, despejan todas las dudas sobre sus méritos para estar en la lista, no sólo ahora sino en las últimas fechas de la Eliminatoria.

Sin embargo, las lesiones de David Ospina y Camilo Vargas, quienes seguramente no se caerán de la lista a Rusia 2018, abren la discusión sobre un tercero en discordia, que en este caso es el portero del Once Caldas, José Fernando Cuadrado.

Sus 45 partidos en la temporada lo convierten en figura del alicaído Once Caldas y le dan una nueva opción tras el anterior llamado de Pékerman para otro combo de juegos amistosos en 2014. La lucha bajo los tres palos está abierta. Cuadrado sueña con Rusia, el esfuerzo está ahí y hay que luchar por el cupo.

Así las cosas el arquero del barrio Garupal de Valledupar por fin tendrá una nueva oportunidad en la Selección Colombia. El guardameta del Once Caldas no estuvo en los últimos dos entrenamientos del Once Caldas y en la víspera de su llamado a la tricolor realizó diligencias en Bogotá para tramitar los documentos que le permitan viajar con la selección a tierras asiáticas.

El periódico La Patria de Manizales informó que Cuadrado no entrenó con el club porque “tenía que hacer algunas diligencias personales”. Además, en la última práctica del equipo albo, quien ofició como arquero titular del equipo fue Sergio Román, ante la ausencia del guardameta vallenato.

EL PILÓN habló con el guardameta vallenato sobre este nuevo llamado que engalana su carrera deportiva.

E.P: ¿Cómo toma usted esta nueva convocatoria?

J.C: “Contento con esta convocatoria, tomarla con mucha responsabilidad, uno cada día se esfuerza para hacer las cosas bien. Gracias a Dios por esta oportunidad, esto me motiva a seguir trabajando de la mejor manera”.

E.P: ¿Usted ve en David Ospina, Camilo Vargas y Leandro Castellanos una sana disputa para llegar a Rusia?

J.C: “Más que una sana competencia, es la recompensa al trabajo de uno. Ellos son muy buenos arqueros, tienen méritos para estar en la selección. Yo llego a aportar y ponerme a las órdenes del profesor, lo importante es saber que vienes trabajando bien y los retos cada día son más. Es una satisfacción compartir con ellos y con todos los muchachos de la selección”.

E.P: ¿Qué cree que vio Pékerman en usted para llamarlo a esta gira de partidos amistosos?

J.C: “Cuando uno trabaja a conciencia, se esfuerza y hace las cosas bien, la recompensa llega. Él tendrá sus conceptos para escoger el grupo, todos conocemos sus capacidades como entrenador, aquí lo que resta es responder con trabajo”.

E.P: Sin duda alguna David Ospina terminó las eliminatorias en un nivel desconocido, ¿a qué cree usted que se debe ese mal momento del arquero titular de la Selección Colombia?

J.C: “Esto es fútbol en donde hay momentos buenos, regulares y malos, todos los jugadores en el mundo tenemos esas dificultades y tenemos que levantarnos con trabajo, sabemos que David va a llegar bien al mundial porque todos sabemos de sus condiciones. Aquí lo importante es el bienestar de la selección y el que juegue saldrá a dar la vida por esta camiseta”.

E.P: ¿Sueña con Rusia?

J.C: “Todo jugador sueña con estar en la selección y más aún en un mundial. Uno trabaja día a día para encontrar oportunidades como estas. Pero lo importante es responder a esta confianza”.

Los convocados

Pékerman también incluyó en su listado a hombres que ya habían estado en el grupo como Éder Álvarez Balanta, del Basilea de Suiza; Miguel Ángel Borja, del Palmeiras de Brasil, y Felipe ‘Pipe’ Pardo, del Olympiacos griego. Este último tuvo un paso fugaz por el fútbol aficionado del departamento del Cesar.

En la defensa están Santiago Arias y Frank Fabra como los laterales principales; Cristian Zapata, Dávinson Sánchez y Óscar Murillo como centrales; Carlos Sánchez, Abel Aguilar y Wílmar Barrios como volantes de marca; James Rodríguez, Edwin Cardona y Juan Guillermo Cuadrado como creativos y delanteros como Carlos Bacca y Duván Zapata, quien fue inicialista en el partido en el que Colombia ratificó el boleto al Mundial al empatar 1-1 con Perú en Lima.

Sus 45 partidos en la temporada convierten a José Fernando Cuadrado en figura del alicaído Once Caldas y le dan una nueva opción tras el anterior llamado de José Pékerman para otro combo de juegos amistosos en 2014.

Nibaldo Bustamante/EL PILÓN