Jueces y fiscales varados por cancelación de vuelos de Avianca

Anoche, pasajeros de Avianca en el Aeropuerto Alfonso López Pumarejo.

Varios de los pasajeros de Avianca que no pudieron viajar ayer desde el Aeropuerto Alfonso López Pumarejo de Valledupar, denunciaron que la aerolínea no les había respondido por gastos de alojamiento y manutención mientras son reubicados en otros vuelos de este domingo y el lunes.

La mayoría de los viajeros afectados son funcionarios de la Rama Judicial que participaron del Simposio de Jueces y Fiscales realizado durante tres días en la capital del Cesar.

“Esto ha sido un caos, todos los funcionarios estaban retornando a sus destinos en el día de hoy (sábado) y nos hemos visto afectados de manera intempestiva, pues no nos avisaron y tampoco nos han ofrecido alternativas, simplemente acuden a decir que son cuestiones climáticas y que la aerolínea no tiene por qué asumir nuestros gastos”, afirmó Gabriel Fernando Roldan Restrepo, juez penal del Circuito de Medellín.

La aerolínea argumenta los atrasos a la situación climática en diversas partes del país, en especial por el paso de la tormenta tropical Harney con incidencia en la Costa.

“Lo que nos informa la aerolínea es que ayer hubo un inconveniente con el clima y por eso no fue el viaje, pero hoy 19 no hay un inconveniente con el clima para realizar el viaje, ¿qué paso? Que las personas de Avianca le dieron nuestros puestos a las personas que tuvieron inconveniente ayer y están haciendo lo mismo desde las dos de la tarde y a esas personas que también les quitaron a las dos de la tarde porque tenían el vuelo programado a las dos les dieron viáticos: hotel, taxi y todo en compensación además de una bonificación, no sé el valor, pero a nosotros nos están negando eso, y la respuesta de ellos es que Avianca no se responsabiliza porque es problema de clima, pero fue ayer, no fue hoy. Usaron nuestros pasajes, nuestros puestos y se los entregaron a otros y ni siquiera nos avisaron, nosotros nos enteramos aquí. No nos pueden dejar en la calle, estamos en una ciudad ajena, no tenemos familiares acá y ellos pretenden que estemos a la intemperie”, explicó Camilo Romero, quien reside en Bogotá.

Por su parte, Avianca informó que las condiciones climáticas y el mal tiempo afectaron la operación aérea tras las restricciones adoptadas en el aeropuerto El Dorado desde el viernes 18 de agosto y que generaron el incumplimiento en varios de los itinerarios.

“Avianca exonera de pago por cambio de itinerario a todos los viajeros con reserva entre el 19 y el 21 de agosto. Los clientes que lo deseen pueden solicitar el reembolso de su tiquete, Con el fin de mitigar la afectación, Avianca ha dispuesto aeronaves de mayor capacidad en destinos de alta demanda. Para hacer efectivo el traslado de los viajeros afectados, se han programado diez vuelos adicionales a Barranquilla, Cali, Cartagena, Medellín, Pereira y Popayán“, señaló Avianca a través de un comunicado.

Los pasajeros con reservas entre el 19 y el 21 de agosto y que se ven afectados con los cambios de itinerario podrán reprogramar sus vuelos sin ningún tipo de sanción económica o incluso podrán cancelarlos, recibiendo el dinero de vuelta, informó Avianca.

Redacción / EL PILÓN