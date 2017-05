Juancho De la Espriella desmiente su muerte

Juancho De la Espriella da un parte de tranquilidad a sus seguidores.

“Es muy triste que se rieguen esas noticias”, dijo el acordeonero sincelejano Juancho De la Espriella, al desmentir a través de un video compartido en sus redes sociales una falsa noticia en la que daban a conocer su muerte en un accidente de tránsito.

El portal elrealista.com publicó la falsa noticia lo que de inmediato conmocionó a los amantes de la música vallenata en la mañana de ayer. El acompañante de Peter Manjarrés desmintió la información y aseguró que se encuentra muy bien y calificó la noticia como de “irresponsable”.

A continuación las palabras de Juancho De la Espriella: “Hola, quiero mandar un mensaje de cariño y de tranquilidad por esta noticia que se ha regado irresponsablemente, no sé quién fue el que la publicó, pero desafortunadamente cogió como fuerza, entonces quiero mandarle un mensaje de cariño a todos mis seguidores, a toda la gente que me está preguntando que yo había sufrido un accidente. Estoy bien para la gloria de Dios, estoy bien, protegido, estoy en Santa Marta que vine al matrimonio de un amigo, muchos abrazos y que triste que se rieguen estas noticias, y más con lo sensible que estamos con la muerte de Martín. Muchos abrazos, gracias a Dios estoy bien”.