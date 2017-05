‘Juancho’ Guerra, el más querido del barrio Edgardo Pupo

Don Pilo y don ‘Juancho’ Guerra, posando al lado de su vehículo.

Me divertí mucho charlando con Juan Marulanda Guerra, quien me sugirió que mejor lo llamara ‘Juancho’ Guerra como era conocido en el barrio.

Este hombre de 62 años que es muy jovial y charlador, me contó que vive hace 35 años en el Enrique Pupo, donde siempre se ha sentido orgulloso del barrio porque es muy tranquilo y seguro.

“Con decirle que acá son las 10:00 de la noche y todavía estamos charlando en las puertas de las casas; esto es muy seguro, es un barrio tranquilo, la delincuencia es muy poca”, aseguró ‘Juancho’.

El veterano ha visto como el sector se ha urbanizado, porque hace algunos años estaba rodeado de maleza. “Hasta casas de bahareque habían, los lotes se fueron vendiendo a $10 mil y luego a $15 mil, ahí fue creciendo el barrio como está ahora, lleno de casas”, explicó.

Los vecinos de don ‘Juancho’ son los más complacidos con su presencia y me contaron que siempre anda en una motocicleta irradiando alegría al sector. “Soy maestro de construcción, trabajo en esto desde que tenía 20 años, así que saca cuenta”, dijo entre risas.

‘Juancho’ entiende por qué ningún político ha hecho nada por las calles sin pavimentar pero sí sacan votos cada vez que hay elecciones. “Me parece insólito que no quieran pavimentar estas calles si acá sacan un montón de votos, esto es lo único que no me gusta porque cada vez que llueve casi nos toca nadar para entrar a la casa”, lamentó.

Todos los residentes de Enrique Pupo conocen a ‘Juancho’ Guerra y coinciden en decir que es muy colaborador, dedicado y sobre todo trabajador, un personaje digno de destacar.