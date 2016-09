Jóvenes vallenatos participaron en Maratón Saludable

Temáticas como la sexualidad responsable, los diferentes métodos de protección y la prevención del suicidio fueron abordadas durante la sexta Maratón Saludable.

Los jóvenes vallenatos se reunieron ayer en el marco de la sexta versión de la Maratón Saludable, una actividad liderada por la Fundación Universitaria del Área Andina a través del Servicio de Enfermería con el propósito de promocionar la planificación familiar y exponer los diferentes factores que deben tener en cuenta para ello, mediante la estrategia ‘Yo Planifico Mi Vida’.

Durante las diferentes actividades que se desarrollaron desde las 8:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde, los asistentes recibieron consultas de orientación en planificación familiar y sus diferentes métodos, donde además tuvieron la oportunidad de elegir uno según sus necesidades e indicaciones fisiológicas, que fue obsequiado por la institución durante el primer mes de uso.

Según una de las expositoras del evento, la psicóloga con maestría en psicología clínica especializada en salud sexual reproductiva, Miza Lian Julio, es importante incentivar este tipo de actividades toda vez que debido a la desinformación que aun abunda en la población juvenil, a menudo se siguen presentando casos relacionados con la sexualidad desorganizada y desprevenida.

“Es muy importante que los jóvenes se informen, se orienten y se asesoren porque de eso depende que tengan un adecuado proyecto de vida para su salud sexual. El desconocimiento de las pautas que se deben tener en cuenta inciden en consecuencias psicológicas que más tarde tendrán repercusión en su vida familiar, social, personal y educativa ya que ellos no tienen claro qué camino deben seguir, por lo que se muestran como jóvenes inseguros y confusos durante todo su desarrollo”, indicó la psicóloga.

La especialista también explicó que más de 20 años de trayectoria profesional le permiten afirmar que la desinformación en los jóvenes es muy alta y son estas causas los desencadenantes de embarazos no deseados, enfermedades de trasmisión sexual y otros factores.

“De 10 personas que puedo recibir en un día, podría decir que nueve no tienen información adecuada. Aunque conocen algo sobre salud sexual, no la manejan correctamente. Por ello, lo importante es ofrecerles herramientas claras, concretas, científicas y precisas para que puedan tener un buen desarrollo de la salud sexual reproductiva. Hay una diferencia marcada de cómo era la sexualidad de ayer y como es la sexualidad de hoy. Ahora los jóvenes tienen más acceso a la información gracias a los medios digitales, hablamos de adolescentes informados pero muchas veces no se informan de la manera adecuada o en su defecto, no utilizan correctamente todo el conocimiento que adquieren y recaen en esos aspectos que precisamente con estas jornadas tratamos de prevenir o interiorizar”, enfatizó Lian Julio.

Durante las jornadas realizadas en la sexta Maratón Saludable, también se desarrollaron charlas preventivas en conmemoración del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que se realiza cada 10 de septiembre, como un espacio para la socialización y el dialogo de alternativas de solución frente a los diferentes retos, vicisitudes o dificultades que se atraviesan durante la vida y que en muchos casos, desencadena estos trágicos desenlaces en los jóvenes.

Por Daniela Marbello / EL PILÓN

danielamarbello@hotmail.com