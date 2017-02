Jóvenes vallenatos en la moda de los youtubers

Duan Mejía, Jhonatan Vega, Juan José Cervantes, José Eduardo Cervantes, Frank González y Juan Daniel son seis jóvenes vallenatos que desde el 2013 se encaminaron por el creciente fenómeno youtuber, una práctica que año tras año suma más adeptos y se ha convertido hoy en día en una de las tendencias de mayor acogida, sobre todo por el público juvenil.

Pero ¿qué es un youtuber? Es aquel que comparte vídeos, en su mayoría caseros, en los que se le ve haciendo algo interesante para un público concreto, como jugar a un videojuego o enseñando cómo realizar otras actividades de la vida cotidiana.

Estos jóvenes crearon un canal en YouTube llamado ‘marditoduende’, que a la fecha cuenta con más de 1.700 seguidores y allí, de manera semanal comparten videos de tipo stand up comedy o actuaciones previamente planeadas, donde hablan sobre temas de la vida diaria, temas virales de internet, coreografías y otros contenidos actuales, de interés y virales, con un enfoque adolescente.

“Nuestros videos son de temas abiertos, relacionados con las cosas cotidianas que le suceden a todo el mundo, pero en especial a los vallenatos. De hecho, hicimos un tema sobre lo que se vive durante el festival vallenato y mucha gente de aquí que vive por fuera lo vio y se sintió como si estuvieran en casa, recibimos muchos comentarios de eso y para nosotros ha sido sorprendente la acogida que hemos recibido”, contó Jhonatan Vega.

Para estos jóvenes, aunque no ha sido fácil entrar en este fenomenal mundo del YouTube por todas las implicaciones que esto conlleva, hacer parte de esta sociedad digital les ha permitido acercarse de una manera más efectiva a la comunidad vallenata y exponer sus talentos con el fin de brindar espacios de entretenimiento y hacer su aporte para que la capital del Cesar pueda ser considerada como una más de las ciudades costeñas que se suman a la ola youtuber.

“Uno de nuestros objetivos es promover la practica youtubera, queremos que las personas de Valledupar conozcan y valoren más que el YouTube también se vive y se respira en esta ciudad. En Bogotá, Bucaramanga y en ciudades de la costa como Barranquilla y Montería donde se ve mucho esta cultura, los youtubers son respetados pero en cambio acá aunque las personas lo utilizan y lo ven, no saben que también hay una ‘sociedad’ que se dedica a esto.

Según Vega, conocido por sus seguidores como ‘Marditoduende’, a pesar de que la costa no es una potencia a nivel nacional en el tema de YouTube por los pocos medios audiovisuales, desde aquí se quieren dar a conocer para que Valledupar sea vista como una ciudad ‘youtubera’ y demostrar el alcance de este fenómeno web en el caribe colombiano.

“Aunque en la ciudad hay otros ‘youtubers’, al ver que en la ciudad no hay tanta cultura sobre eso o que la gente no le tienen fe a estos proyectos, tienden a achantarse y abandonarlo. Entonces nosotros queremos rescatar eso y recordarle a Valledupar que no solo somos nosotros, también esta ‘El Davi’, ‘Típico de la Costa’ y otros más. Para este oficio hay mucho talento en esta ciudad y aunque al principio no es fácil y no es tan rentable, a medida que te ganas a tu publico las cosas mejoran y vale todo el esfuerzo que le has puesto”, enfatizó Duan Mejía, también conocido como Chema.

Sobre Marditoduende

A la fecha, el canal Marditoduende de YouTube cuenta con 41 videos en los que se abordan temáticas cotidianas como la inseguridad, las mujeres, la música, la navidad, entre otros, de modo sus contenidos sean familiares, con menor humor rojo y negro.

Con 19.500 visitas, el video ‘Farándula Parte 1’ es el que ha recibido la mayor cantidad de visitas debido a que en él se habla de una temática peculiar y de mucha connotación social: los grupos sociales, como los faras.

“Ahí hablamos de los ‘faras’, los ‘paris’ y otros grupos sociales y aunque teníamos miedo de hacer ese video por la crítica que podríamos recibir o de pronto por ser agredidos por esas personas, asumimos el riesgo y luego descubrimos con asombro que hasta los mismos faras disfrutaron del producto y se reían de ellos mismos. Gracias a ese y otros productos hemos recibido acogida y hasta reconocimiento por la gente”, contó muy orgulloso ‘Marditoduende’.

Según los jóvenes, cada semana se monta un nuevo video al canal tocando una temática diferente. Muchas de ellas de acuerdo a la recomendación de sus seguidores que fielmente esperan el contenido que es lanzado por los vallenatos cada viernes.

Duan Mejía, Jhonatan Vega, Frank González, Juan Gómez, Juan José y José Eduardo Cervantes hacen parte del proyecto ‘marditoduende’ y son precursores de la práctica youtuber en Valledupar.

Por Daniela Marbello / EL PILÓN

danielamarbello@hotmail.com