Jóvenes maltratan el idioma por moda

Hay una tendencia entre los jóvenes de 12 a 20 años en reducir su escritura y hacer cada vez más pequeño su mensaje. Escribir 140 caracteres en las redes sociales de Twitter ha hecho que los adolescente recorten sus palabras y en vez de escribir ¿por qué? Decidan escribir ‘xq’.

El docente y escritor José Atuesta Mindiola, dijo a EL PILÓN que a nivel estudiantil y de juventud hay una influencia de redes sociales y simbología en el cual tienen modismos, jergas, mucho vocablo y códigos que han tergiversando el idioma español. “El afán de comunicarse a través de imágenes, la palabra se ha vuelto poca por no decir que nula, el ejercicio de la comunicación se está desfigurando, los jóvenes no asisten a conferencia no son amantes de la lectura, muchos profesores piden a través de los correos electrónicos los trabajos y eso incide a que el estudiante escriba poco, es mejor escribir en el libro”, recomendó el docente.

Según explicó Atuesta Mindiola, el mal uso del idioma entre los jóvenes incide en la formación académica. “Los docentes debemos ser más exigentes, hay que exigir trabajos manuscritos donde puedan sintetizar la palabra, pronunciar y escribir”, recalcó Atuesta.

Librada Nieto, docente de Lengua Castellana, dijo a este medio de comunicación que los docentes de lengua castellana tienen una labor ardua porque las redes sociales han impuesto unas normas. “A los jóvenes parece que nos les doliera la lengua castellana, les da lo mismo, en vez de ser motivo de tristeza ellos mismo lo festejan como si fuese una innovación”. Además Librada explicó que ella en sus clases de docente trata de cultivar a sus alumnos el amor por la lectura.

¿Culpa de la tecnología?

La educadora confesó que el país donde mejor se habla y se escribe el español es en Colombia y no es justo que las nuevas tecnologías acaben con la lengua. “Los docentes debemos procurar que los estudiantes lean porque leyendo van a visualizar correctamente y lo que no saben lo buscan en el diccionario y esto enriquece el léxico”, dijo.

EL PILÓN le preguntó a varios ciudadanos sobre cuál ha sido la falta más grave que ha visto por redes sociales y ellos contestaron:

Gimel Murillo: “He visto muchas, pero la más penosa ha sido el ¿ke ases?

Carlos Manzur: “Cuando no saben diferenciar entre “ahí”, “ay”, “hay””.

Angélica Ospino: “Cuando en vez de escribir “Así”, escriben “hací””

Fernando Chica: “Cuando cambian el “por” por una X ó escriben “ksa” en vez de “casa”.

Alejandro Guerra: “Cuando escriben “ola” y es “Hola”.

Según la Real Academia Española, la forma de escribir “guasapear” refleja la pronunciación espontánea más extendida en el español. Sucede que los nuevos espacios desnudan las maneras que damos voz a las propias personalidades, emociones y conocimientos gramaticales. “La ortografía no empeoró con las redes. Sólo multiplicaron los errores, porque ahora en vez de hablar, las personas se escriben”, puntualizó Silvia Ramírez Gelbes, experta en lingüística en una entrevista en el portal Infobae.

¿Qué se puede hacer?

José Atuesta Mindiola aseguró que los mandatarios deberían invertir más en bibliotecas públicas y capacitar a buenos funcionarios para que las atiendan. “A veces hasta los rectores de los colegios tienden a tener las bibliotecas de sus colegios como bodegas, las bibliotecas merecen respeto”, aseguró.

Aseguró que los jóvenes deben de dejar la pereza metal e iniciar programas lectores. “Si no leemos, no hablamos bien. La ortografía la aprendemos usando nuestra memoria visual, en las redes sociales, que por lo general hay palabras mal escritas, se queda grabada permanentemente”, explicó.

Los datos

…Sabía usted que… el 23 de abril se consagró como día del idioma en honor a Miguel de Cervantes Saavedra, considerado el Príncipe de los Ingenios quien falleció en esta fecha en el año de 1616.

… Fue el historiador colombiano, José Manuel Pérez Sarmiento en 1922, quien sugirió a la Real Academia de Ciencias y Artes conmemorar el 23 de abril como el Día del Idioma en honor a Miguel de Cervantes Saavedra. La sugerencia de este insigne colombiano fue acogida con singular testimonio y se consagró así las efemérides.

… La UNESCO celebra cada 23 de abril el Día Mundial del Libro y el Derecho de Autor; excelente oportunidad para reflexionar sobre la contribución que aporta el libro al patrimonio cultural para poner de relieve las múltiples dimensiones del libro: creatividad, aprendizaje, inspiración, investigación, etc.

