José Félix Lafaurie es nuevo presidente del Cuna de Acordeones

José Félix Lafaurie fue escogido por ejercer la presidencia del Festival Cuna de Acordeones de Villanueva, La Guajira. EL PILÓN / Archivo.

Denunciando presiones por parte de la antigua junta directiva, Emilio Salem Morillo anunció el retiro de la presidencia del Festival Cuna de Acordeones, de Villanueva, La Guajira.

“La junta anterior prácticamente me estaba extorsionando porque me exigía que dejara a la tesorera y yo les dije que no. No tomé posesión de la presidencia y decidí alejarme”, indicó Salem Morillo, quien fue mánager del cantante Jean Carlos Centeno durante varios años.

Él había llegado para remplazar a Israel Romero, que estuvo durante 12 años en la dirección. La decisión fue anunciada el 28 de marzo de este año.

“Comenzamos a hacer gestiones desde el primer día que nos dieron el cargo de presidente. En mayo viajamos a Bogotá para reunirnos con la gente de concertación cultural a nivel nacional del Ministerio de Cultura. Firmamos algunas agrupaciones para la versión 39 de este año, pero nunca me entregaron cuentas. Decidí dar un paso al costado y dejar que la junta directiva escogiera a quien quisiera”, declaró Emilio Salem en diálogo con EL PILÓN.

Con la renuncia de Salem Morillo, a la presidencia del festival considerado Patrimonio Cultural de la Nación llegará el dirigente político, José Félix Lafaurie Rivera, expresidente de la Federación Nacional de Ganaderos, Fedegan.

“Yo quiero mucho a Villanueva, todo aquel villanuevero, que quiera honrar a su folclor, tiene que hacer un esfuerzo no solamente para rescatar sino para acrecentar lo que se ha construido por el Festival Cuna de Acordeones”, sostuvo Lafaurie Rivera.

Destacó que artistas como Tomás Alfonso ‘Poncho’ Zuleta, Orangel ‘Pangue’ Maestre y otros reyes vallenatos, así como compositores, son oriundos de Villanueva, una tierra que abrió las puertas a la música vallenata que hoy es reconocida como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

“Para mí, una persona que no soy tan ligada al folclor, lo haré con mucho gusto porque yo nací, he vivido, participo y quiero a nuestro folclor; es una oportunidad para servirle a una región tan bonita como la nuestra”, advirtió.

Negó que el Festival Cuna de Acordeones, con su designación, llegara a convertirse en un fortín político.

“Consuelo Araújo que parió el Festival (Vallenato), viene de una familia muy grande, jamás lo politizó; hoy el festival le pertenece a los vallenatos y al país entero. ¿Cuál es la razón para que una persona crea que puede politizar un festival? No puede pasar ni en Villanueva, ni en Valledupar, porque los festivales son la expresión genuina de la base popular que lo cimienta. Mi postura es de villanuevero que cree en su folclor y haré todo lo necesario para que aquellos que quieran venir, bienvenidos. Villanueva cuna de acordeones”, afirmó.

José Félix Lafaurie Rivera estudió ingeniería civil e hizo una maestría en economía en la Universidad Javeriana. Fue diputado en el Cesar, también sirvió como gerente departamental del Seguro Social a principios de la década de 1980, ofició como presidente de la Cámara de Comercio de Valledupar y director de Corpocesar. En 2002 bajo el mandato del presidente Álvaro Uribe, Lafaurie fue nombrado Superintendente de Notariado y Registro, pero dos años después llegó a ser presidente de Fedegan. Su esposa es la representante del Centro Democrático, María Fernanda Cabal.

“Haré con el mayor gusto prestarle un servicio a Villanueva, porque finalmente el folclor vallenato tiene un origen claro en el sur de La Guajira”: José Félix Lafaurie.

Por Carlos Mario Jiménez

Carlos.jimenez@elpilon.com.co