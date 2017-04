José Atuesta presenta ‘Valledupar, tierra de amor’

El decimero, docente y escritor José Atuesta Mindiola promociona el compacto Valledupar, Tierra de Amor. Suministrada/EL PILÓN

Con el objeto de hacer un homenaje a los poetas y a la poesía del canto vallenato, el decimero, docente y escritor José Atuesta Mindiola presenta el compacto ‘Valledupar, Tierra de Amor’.

El CD contiene cinco canciones de la autoría de Atuesta Mindiola: Decimas a Diomedes (merengue), donde canta Marina Quintero con el acordeón Hildemaro Bolaño; Mariangola querida (paseo), donde canta Jimmy Murgas con el acordeón Oscar Correa; Valledupar tierra de amor (merengue), con la música y canto de Luis Carlos ‘El Papi’ Daza, con el acordeón de Adelmis Cadena; Los motivos del amor (paseo), donde canta Jimmy Murgas con el acordeón de Adelmis Cadena; y Oye viejo, Oye papá (merengue), donde canta Juan José Atuesta con el acordeón Emiliano Zuleta Díaz.

“Este es un proyecto personal para compartir con familiares y amigos. No tengo ninguna pretensión comercial, tampoco de competir con nadie. Yo no soy músico, no tocó ningún instrumento ni se cantar. Soy un poeta que ha cultivado la métrica y la melodía del verso. Yo tarareo y silbo mis canciones para que el cantante engalane con su voz las metáforas de mis versos”, subrayó.

Atuesta Mindiola asegura que ‘Valledupar, Tierra de Amor’ es una propuesta en defensa del vallenato tradicional, de resaltar la belleza poética de los versos, teniendo en cuenta al escritor Manuel Zapata Olivella cuando expresa que “la poesía es el soporte universal del canto vallenato”.

Rememora que esta idea nació luego que hace varios años escribiera unas décimas a Valledupar y Luis Carlos ‘El Papi’ Daza, un cantante retirado de las grabaciones, le llamará la atención y le pusiera música, lo cual lo entusiasmó para hacer la grabación.

El compacto está disponible en la tienda ‘Compae Chipuco’ de la Plaza Alfonso López y donde El editor, Martin Palermo, de la calle 17 con carrera 12. El video se puede descargar en Youtube.

Annelise Barriga Ramírez/EL PILÓN