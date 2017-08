Jorge Arias, listo para retornar con Junior

Jorge Arias se recuperó de una lesión y está listo para volver a la plantilla principal del Junior.

“Estoy entrenando con el equipo principal, me siento bien y listo para cuando el profesor Comesaña me necesite”, aseguró el zaguero vallenato Jorge Arias, quien se recuperó de una lesión que lo marginó por más de un mes de la titular del Junior de Barranquilla.

Por ahora, el exjugador del Valledupar Fútbol Club espera con paciencia la oportunidad para reaparecer. “En estos momentos estoy trabajando fuerte, ojalá esta semana sea tenido en cuenta por el técnico. Lo importante es que el grupo está motivado y se viene haciendo un buen trabajo en defensa, hay cosas por mejorar, pero eso te lo da la competencia”, dijo Jorge Arias.

El jugador salió lesionado el pasado 28 de junio del juego ante Jaguares por Copa Colombia. Los médicos determinaron que el jugador de 25 años sufrió una lesión en el isquiotibial. “Fue un desgarro grado tres de tres centímetros, eso me dio para un mes sin jugar; ya estoy recuperado, ya tengo diez días trabajando con el grupo, esperando que el profesor Comesaña determine si juego o no”, dijo el defensa y exjugador del Valledupar Fútbol Club e Independiente Medellín.

Es la segunda temporada de Jorge Arias con la camiseta del Junior de Barranquilla. La primera fue entre enero y junio de 2016; posteriormente retorno al Poderoso de la Montaña, donde no contó con la misma suerte que tuvo en Junior. Perdió continuidad y no fue tenido en cuenta por el técnico Leonel Álvarez.

Vuelve Teo

El que sí está confirmado para jugar este jueves ante Atlético Huila es Teófilo Gutiérrez, quien hoy cumple su sanción de dos semanas impuestas por la Dimayor, tal como lo confirmó a El Heraldo el técnico del Junior, Julio Avelino Comesaña.

“Teo va a volver, está confirmado que va a jugar ante Huila. Lo demás lo iré resolviendo durante estos días”, apuntó el orientador colombo-uruguayo a El Heraldo al final de la práctica de ayer.

“De alguna manera con nuestras herramientas tenemos que tratar de que la ausencia de Teo se note lo menos posible y eso es lo que ha pasado. Todos extrañamos a Teo, pero eso no quiere decir que porque no está un jugador importante nosotros no vamos a salir a jugar”, dijo el técnico.

Junior de Barranquilla, líder del Torneo Águila II con 18 puntos, visitará este jueves al Atlético Huila. Teófilo Gutiérrez fue confirmado en la titular del elenco ‘tiburón’.

Nibaldo Bustamante/EL PILÓN