Jimmy Watson explicó su ausentismo de la Asamblea

Jimmy Watsón volvió a ocupar su silla en la Asamblea del Cesar.

Tras varios días de ausencia, al recinto de la Asamblea del Departamento del Cesar volvió el diputado Jimmy Watson Briseño, y regresó molestó con algunos de sus compañeros, pues así lo dejó ver por la forma en que se dirigió a ellos durante la sesión de ayer.

Algunos diputados habían manifestado su preocupación porque Watson es el presidente de la Comisión de Presupuesto y no se estaban realizando las socializaciones respectivas, lo que podría llevar a que el presupuesto de la vigencia 2018 para el departamento fuera aprobado vía decreto.

Sus compañeros se habían quejado porque durante todo el año de que Watson ha presentado demasiadas ausencias, sin embargo este se pronunció asegurando que se debe a dificultades personales. “Dejen de hablar basura”, expresó Watson.

Ante esa expresión, Gelver Cárdenas, quien está como presidente encargado, dijo: “Yo ni leo, ni escucho noticias, yo las genero”, aconsejando a Watson para que no se calmara en plena sesión y dejara de discutir con los otros diputados.

En su defensa, Watson aseguró que el presupuesto no ha estado en ningún momento en peligro, porque solo fueron tres sesiones de socialización las que no se pudieron hacer. “Una porque estuve enfermo, y el vicepresidente de la Comisión está por fuera de la ciudad, otra porque el secretario de Educación que había sido citado presentó excusa y otra porque no hubo quorum”, precisó.

Dijo además que algunos compañeros han cogido su ausentismo para hacer política a través de los medios de comunicación y asegura que él ha cumplido con su trabajo.

“Yo no me he ausentado porque no he querido estar en la Asamblea, sino que he tenido unas dificultades a nivel familiar. Mi madre está enferma y yo también he tenido unas recaídas. Yo no he estado faltando a mi responsabilidad, el presupuesto no está en peligro y están armando una tormenta donde no existe, porque tenemos hasta el 15 de noviembre, las secretarias que hacen falta, para después de la mano de la mesa directiva organizarnos para hacer los respectivos debates al presupuesto 2018. Algunos diputados se pronunciaron en unas malas prácticas para hacer política y no hay necesidad de hacer show mediático”, dijo en el recinto.

En cuanto a su silencio en las diferentes sesiones y debates políticos, Watson aseguró: “No he sido el que más habla o cuestiona, eso ha sido una falla pero he venido haciendo mi trabajo. A mí me eligieron los amigos y me miden por mi gestión ayudando a las comunidades que necesitan un padrino. La obligación de nosotros es hacer control político y lo he venido haciendo. Yo he cumplido con mi deber”, enfatizó.

En medio del escándalo que ha generado su ausentismo, el nombre de Jimmy Watson suena como uno de los opcionados para llegar a la Presidencia de la corporación, pero el diputado ni niega ni confirma esa aspiración.

En dos periodos de sesiones y uno extraordinario, Jimmy Watson ha estado ausente de la Asamblea del Cesar en 14 ocasiones.

Andreina Bandera / EL PILÓN

Andreina.bandera@elpilon.com.co