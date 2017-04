‘Jalón de orejas’ para Emdupar

Este es el recibo de agua que le llegó a Luz Esthela a su vivienda en el barrio Los Fundadores de Valledupar. Cortesía.

¡Hola lectores!

Hoy estoy muy pensativo, he recibido muchas quejas de la empresa Emdupar, los usuarios están inconformes de su mal servicio de agua, otros porque siguen con los problemas de los majoles y ayer me llamó una usuaria diciéndome que “Emdupar era un ratero”.

Luz Esthela Martínez Ruiz muy furiosa me contó que le toca pagar 400 mil pesos por dos facturas de agua, insólito porque vive en un barrio de estrato 2. Me dijo que le parecía injusto que dos recibos le hayan llegado por 200 mil pesos cada uno si ella reside en el barrio Los Fundadores. “Hace rato llegaron a leerme el contador y el otro mes me llegaron esas facturas caras si yo lo que pago siempre son 25 mil pesos”, me explicó Martínez Ruiz vía telefónica.

La usuaria le envió a la empresa Emdupar un derecho de petición porque no va a pagar esas facturas que no le corresponde, la empresa en respuesta le dijo que debía pagar y el recibo del mes siguiente si llegó por 25 mil pesos. “Me parece una falta de respeto, me toca pagar esos 400 mil pesos, son unos ladrones, ni siquiera me quisieron atender cuando fui a reclamar”, me contó Luz Esthela.

Yo le pido a la empresa Emdupar que atiendan estas solicitudes porque la mayoría de los vallenatos están cansados del mal servicio de agua en la ciudad para ahora tener que lidiar con el cobro excesivo en las facturas.