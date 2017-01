El IVA que a todos cobija y el salario mínimo

Por: Jairo Franco Salas





Es indiscutible que el IVA del 19 %, cobijará a todos los colombianos y que afectará a la gran mayoría; lo que no cobija es el salario mínimo, ya que muchos se tendrán que volver malabaristas o magos para subsistir en el país; pues si se cubren la cabeza se destaparán los pies y lo contrario. Si no se vive adecuadamente con el salario mínimo, que se podrá decir de aquellos colombianos que viven del rebusque.

Como lo expresó Guillermo Botero, presidente de Fenalco (Federación Nacional de Comerciantes): “El IVA se verá reflejado en todo; desde el ultimo pelo de la cabeza hasta los pies, todo lo que tiene puesto, los productos de aseo, todo eso tiene IVA”. El IVA es el impuesto al valor agregado, un gravamen de orden nacional, que recae sobre el consumo de productos, bienes, servicios y explotación, juegos de suerte y azar que se causa de manera instantánea; se cobra en muchos países, pero se destaca Colombia por ser el país que más alto lo cobra en Latinoamérica.

A las empresas, consideradas personas jurídicas les corresponde declarar el tributo en mención, siempre que vendan productos gravados o presten servicios con IVA. Las personas naturales todas las que pertenezcan al régimen común también se verán obligadas a declarar el IVA, si venden productos o prestan servicios gravados.

Por determinación del gobierno colombiano, de cambiar el IVA al impuesto de impoconsumo a las franquicias en el país, causaría el cierre de este tipo de negocios de comidas rápidas, creando más desempleo en centenares de trabajadores directos e indirectos. Se debe tener en cuenta por parte de los captadores de este gravamen que deben reportarlo al Estado, pues además que siguen las sanciones pecuniarias, aparece con la reforma tributaria, la privación de la libertad con penas de hasta 9 años; de ahí la importancia que se conozca sobre el tema en el caso a quienes se dediquen a la gestión administrativa de las empresas como profesionales del asesoramiento fiscal: contadores, economistas, abogados… ya que prestan servicios.

Los servicios médicos, la educación, servicios públicos entre otros, no se verán gravados. Se calcula que el alza en muchos artículos que genere la inflación o el IVA del 19%, disminuirá sin discusión el consumo de los mismos, formando en la mente de los colombianos la idea que determinados productos los consumirán los de las clases altas, ya que a ellos tienen acceso y que solo estos les tocará consumirlos a los de los estratos bajos. Según portafolio el IVA del 19% en productos tendrá efectos en bienes y servicios así: en vivienda el 30%; alimentos 20%; transporte 15%; vestuario 3%; salud 9%; diversión y entretenimiento 6%; ahorro 10%; otros gastos 7%. Este gravamen es más alto que causa a artículos, productos o servicios que se cobra en Latinoamérica.

Lo que quiere mostrar el gobierno en el momento al exterior es que maneja una economía solvente, especialmente a entes calificadores de riesgos, para emprender una nueva ola de préstamos, cubrir huecos financieros que está dejando la corrupción. Será que seguiremos de reforma en reforma tributaria.

La realidad es que los artículos y servicios, de todas maneras subirán este año, bien sea por la inflación: 5.75 según el DANE, la especulación o por el IVA del 19%; contrario a esto, manifiesta el Ministerio de Hacienda que el salario mínimo no se verá afectado. ¿Quién cree esto?

Un interrogante adicional que nos hacemos ante esta situación es: ¿Cómo aumentar la productividad así?

Jairo Franco Salas jairofrancos@hotmail.com