Invierno deja sin agua a tres mil habitantes de Ayacucho

Con carrotanques, la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático está surtiendo de agua la población de Ayacucho, jurisdicción de La Gloria, Cesar.

Debido a factores asociados a las lluvias, el corregimiento de Ayacucho, jurisdicción del municipio de La Gloria, Cesar, quedó sin el servicio de agua potable para suplir sus necesidades. En total, según los cálculos de las autoridades, son cerca de 3.000 personas que actualmente padecen por la falta de líquido.

La situación ocurrió después de que la creciente de una quebrada arrasara con la tubería del acueducto local, ocasionando que los habitantes terminaran sin el servicio de agua en las tuberías de sus hogares.

Esta es ya una emergencia manifiesta declarada por la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático del Cesar, que envió al sitio carrotanques para mitigar el hecho mientras el alcalde local resuelve el inconveniente con la bocatoma.

La directora de esta oficina, María José Páez, explicó además que el inverno, debido a la segunda temporada de lluvias en Colombia, tiene a varias veredas del Cesar en riesgo.

“En Tamalameque tenemos parte rural afectada, especialmente la vereda Lorica. Hoy (ayer) los organismos de socorro están haciendo el censo de los afectados para darme la cifra concreta”, indicó Páez.

A la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático del departamento se han registrado emergencias en el centro y sur del Cesar, muy pocas en la zona norte.

“Según el Ideam las lluvias seguirán hasta la primera semana de diciembre, por eso desde la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático invitamos a los alcaldes a estar pendiente de los niveles de los ríos, tener activados sus consejos municipales de Gestión del Riesgo, hacer monitoreo permanente de los pronósticos del Ideam”, agregó María José Páez.

Esta emergencia se suma a la presentada hace 15 días en municipios como Pelaya, donde una creciente súbita del arroyo Las Damas inundó varios barrios, dejando a unas 50 familias damnificadas.

En las últimas horas, se destaca el mayor número de lluvias en municipios como Curumaní, Pailitas, Chimichagua y La Gloria.

Alertas en el Cesar

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, (Ideam), tiene alertas distintas hidrológicas sobre las cuencas del Cesar. Principalmente está la roja por posibles crecientes súbitas en el río Ariguaní, donde se mantienen las alarmas encendidas debido al alto nivel que ha registrado el Ariguaní y en su afluente, la quebrada El Jordán. El Ideam recomienda a las autoridades de Gestión del Riesgo y a la población en general estar atentos ante posibles ascensos significativos en este río y posibles afectaciones por desbordamientos e inundaciones.

Mientras que existe alerta naranja por altos los niveles del río Cesar y sus afluentes, Cesarito y Guatapurí (especial atención para el Parque Lineal y el Balneario Hurtado). Las autoridades de socorro indican que se pueden presentar afectaciones por desbordamientos e inundaciones.

De igual manera existe alerta naranja por amenaza de deslizamiento en el municipio de Pailitas.

La alerta amarilla está anunciada por probabilidad de deslizamientos de tierra detonados por lluvias, en sectores inestables o de alta pendiente, localizados en La Gloria, Pelaya, Chimichagua y Valledupar.

Asimismo hay alertas por amenaza de deslizamientos en sectores viales, identificados con potencialidad de deslizamientos, en los cuales se genera la alerta, ellos son: La Mata – San Roque, Río Negro -San Alberto; San Alberto – La Mata.

En la tarde de ayer, el Ideam reportó lluvias con actividad eléctrica en oriente de Antioquia, occidente de Santander, sectores en Tolima, Meta, Vichada, Cesar, Magdalena, Atlántico y norte Bolívar. Lluvias menor intensidad en Huila, Cauca, Amazonas, Caquetá, Guaviare y norte de Cundinamarca.

En Valledupar, la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastre Municipal también realiza vigilancia a las cuencas hidrográficas y monitorea los corregimientos de Chemesquemena, Guatapurí y Atánquez, con el fin de implementar acciones de alistamiento y preparación en esta época del año; de igual manera está en alerta al proceso de sedimentación y material vegetal dispuestos en estos afluentes y reducir el riesgo de posibles inundaciones o deslizamientos en esta zona.

Lluvias hasta diciembre

Las lluvias no cesarán por estos días, ese es el pronóstico del Ideam, que emitió alerta roja en varias regiones del país debido a las fuertes lluvias que se vienen presentando en el territorio nacional y que pueden ocasionar deslizamientos y crecientes súbitas en los ríos.

Hay departamentos en alerta como Antioquia, Meta, los santanderes, Huila, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Córdoba. De igual manera, la entidad destaca crecientes súbitas de los ríos de la región Andina y del piedemonte llanero.

La alerta por deslizamientos se da por la saturación de terrenos inestables o de alta pendiente por las lluvias de las últimas horas en varios municipios de la región Andina y Orinoquía.

El Ideam informó que las lluvias continuarán en gran parte del país, especialmente en la regiones de la Orinoquia, Andina y zonas del litoral de Chocó y Valle del Cauca. Las precipitaciones más intensas con probabilidad de tormentas eléctricas son previstas sobre los departamentos de Arauca, Casanare, Meta, Boyacá, santanderes y Cundinamarca.

El Ideam recomendó a la ciudadanía y a los organismos de Gestión del Riesgo y de socorro estar atentos a la evolución de estas alertas que se han emitido en la mayor parte del país.

El director del Ideam, Omar Franco, aseguró que la “alerta máxima en la región” se mantendrá “por lo menos hasta la segunda semana del mes de diciembre”.

Resaltó que noviembre estará “pasado por lluvias” acorde con la “temporada regular” de aguaceros en el país. Franco, que hizo estas declaraciones en la presentación del Mapa de Ecosistemas de Colombia, definió como “previstas” las tempestades que ya afectaron parte de Bogotá y la región Andina, además de algunas zonas en Santa Marta, Cartagena y Cesar.

El funcionario hizo un “llamado de atención a todas las regiones del país para que nuevamente tengan presente sus planes de contingencia” y que las autoridades ayuden “a hacer un monitoreo permanente sobre lugares desprendimientos de rocas”.

“Hay ecosistemas que tienen un suelo con mucha saturación, y con las precipitaciones que quedan todavía podemos tener deslizamientos, dificultades sobre las vías de comunicación”, manifestó.

Especialmente para la región Caribe, el Ideam estima jornadas de nubosidad variada en gran parte de las poblaciones, lluvias y descargas eléctricas en zonas de Bolívar, Magdalena, Atlántico y Cesar. Precipitaciones menos intensas en el resto de la región.

Omar Franco hizo un llamado de atención a las regiones del país para activar los planes de contingencia y enfrentar la temporada invernal que irá hasta mediados de diciembre.

“También que nos ayuden a hacer un monitoreo constante sobre lugares de desprendimiento de rocas”, declaró Franco.

Además, señaló que producto del aumento de las precipitaciones en el país, “algunos ecosistemas han presentado deterioro en el suelo, lo que podría generar dificultades en las vías del país”.

Las zonas que han tenido mayores volúmenes y en donde podría haber más saturación en los suelos, debido a las lluvias esperadas durante noviembre, son la mayor parte de la región Caribe, de manera especial Córdoba, Sucre, centro y sur de Bolívar y la Sierra Nevada de Santa Marta, donde suelen presentarse crecientes súbitas; otras zonas con probabilidad de incrementar sus alertas son Chocó, Antioquia, Santander, Eje Cafetero, litoral del Valle del Cauca y Piedemontes de la Orinoquía y la Amazonía.

Los ríos del país que podrían presentar aumentos considerables en su nivel son: cuencas media y baja de los ríos Magdalena-Cauca y sus afluentes, cuenca del río Atrato y los que drenan al Pacífico, Sinú, San Jorge y ríos que descienden de la Sierra Nevada de Santa Marta, así como los ríos del piedemonte llanero.

“Toda vez que la temporada de huracanes se extiende hasta el 30 de noviembre, es importante alertar que dichos fenómenos meteorológicos, pueden continuar desarrollándose o transitando sobre el mar Caribe, situación que da lugar a que continuemos con las acciones preventivas del caso en la costa Caribe y en el archipiélago de San Andrés y Providencia”, informó el Ideam.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales recomienda a las autoridades no bajar la guardia en otras zonas del país, pues se podrían presentar precipitaciones fuertes de corta duración que pueden provocar dificultades como crecientes súbitas y deslizamientos de tierra, de allí que los Comités Locales y Departamentales para la Gestión del Riesgo, estén consultando frecuentemente la información del Ideam.

Recomendaciones

El secretario de Ambiente del Cesar, Andrés Arturo Fernández, indicó que su dependencia viene promoviendo en los diferentes municipios una gestión ambiental acorde a las necesidades de los territorios.

“Entre las actividades que venimos implementando se encuentra la reforestación en las fuentes hídricas que permiten entre otros beneficios la protección de la ronda hídrica y regular el clima, así como contribuir a la mitigación del cambio climático mediante el aumento de la cobertura vegetal, preservar los recursos hídricos y reducir la erosión, además de amortiguar la lluvia”, declaró Fernández.

Destacó la formación de más de 1.000 gestores ambientales, en convenio con el Sena, en el departamento y alrededor de 500 personas como gestores en manejo de cuencas hidrográficas y humedales.

Frente a los incrementos de lluvias que se prevé en el departamento del Cesar, la Secretaría de Ambiente hace realiza las siguientes recomendaciones para evitar posibles inundaciones de las fuentes hídricas:

1. No arroje basuras o residuos en las calles llueve. Estos desperdicios taponan las alcantarillas de los colectores de agua y pueden generar inundaciones en las vías y afectar su vivienda.

2. No arroje desperdicios, escombros o basuras al lecho de los ríos y quebradas, pues estos no dejan que el agua corra libremente y pueden generar represamiento e inundaciones.

3. No saque la basura a la calle en horas que no va a ser recogida por la empresa de aseo. Estas bolsas se pueden romper y con los aguaceros los desperdicios taponan las alcantarillas.

4. Realice un adecuado manejo de aguas lluvias y aguas servidas en si vivienda y a nivel comunitario.

5. Informe sobre los cambios que pueden presentar ríos y quebradas.

6. Si usted vive en zonas cercanas a ríos o quebradas, este pendiente de las alertas que declaran las autoridades y tenga previsto como va a proteger a su familia y sus bienes.

7. Organice campañas de mantenimiento y limpieza de quebradas o canos, que le permitan detectar zonas obstruidas por material o basuras.

8. En época de invierno, evite que los niños jueguen cerca de las corrientes de agua. Una corriente repentina puede causar una tragedia.

El Ideam indicó que se mantiene la alerta máxima durante todo noviembre hasta la segunda semana de diciembre, en especial, en la región Andina.

Existe alerta naranja por altos los niveles del río Cesar y sus afluentes, Cesarito y Guatapurí (especial atención para el Parque Lineal y el Balneario Hurtado).

“Según el Ideam las lluvias seguirán hasta la primera semana de diciembre, por eso desde la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático invitamos a los alcaldes a estar pendiente de los niveles de los ríos”: María José Páez.

Por Carlos Mario Jiménez

Carlos.jimenez@elpilon.com.co