Investigan muerte de un alfarero en El Cielo

Familiares del alfarero Miguel Antonio Barrera Medina, fallecido en El Cielo, esperaban la entrega del cadáver en la morgue de Medicina Legal. Foto AMP.

Solo hasta la hora acostumbrada de despertarse e iniciar su jornada laboral, los compañeros de Miguel Antonio Barrera Medina se dieron cuenta que este hombre de 46 años de edad había fallecido.

El cuerpo del alfarero oriundo del municipio de Corozal, Sucre, residente en zona rural de Valledupar, fue hallado en una colchoneta, en la que se había acostado en el patio de su vivienda la noche del pasado viernes, porque hacía mucho calor.

El hecho se registró en la vereda ‘El Cielo’, ubicada en el corregimiento de Valencia de Jesús, al sur de la capital del Cesar Valledupar, donde habitan varias familias que se dedican a fabricar ladrillos.

“Nosotros acostumbrábamos a levantarnos a las 5:00 de la mañana para cumplir la orden de trabajo. Eran las 5:30 y no se había levantado, lo que nos sorprendió, porque él era muy puntual para iniciar su jornada laboral. Me acerqué a donde se había quedado dormido, lo llamé en reiteradas ocasiones y no me respondía. Traté de tocarlo para que se levantara y qué tamaña sorpresa me llevé, porque el cuerpo ya estaba rígido, es decir, él pudo haber fallecido en horas de la noche por causas que desconozco, porque él durante el día viernes trabajó normal como siempre. Pero sí me había manifestado en la mañana que se sentía un poco molesto, que sentía algo en su cuerpo y no más; se acostó y amaneció muerto”, contó uno de los compañeros de trabajo.

Para despejar las dudas que hay sobre las causas de la muerte, el cadáver quedó a disposición del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar.

Por Abdel Martínez Pérez