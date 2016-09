Investigan muerte de adolescente y desaparición de otro en Hatonuevo

Kevin Jesús Gouriyu Uriana de 15 años, está desaparecido desde el 27 de agosto en Hatonuevo, La Guajira.

El asesinato de un adolescente y la desaparición de otro menor de edad en Hatonuevo, La Guajira, prendió las alarmas entre las autoridades de esa localidad que investigan para establecer si los hechos tienen alguna relación.

La madrugada del viernes los habitantes de esa población hallaron el cadáver de Fabián Anillo Barrios de 17 años, quien había sido reportado como desaparecido. El adolescente conocido como ‘El Bebé’, fue asesinado de un disparo en la cabeza y su cuerpo apareció en el sector de Puente Negro, en las afueras de Hatonuevo.

Fabián Anillo, residía en el barrio Mayalitos Dos, de donde había desaparecido hace cinco días y fue encontrado muerto en zona rural de Hatonuevo. Las autoridades de ese municipio investigan si el crimen de Anillo Barrios, está relacionado con la desaparición de Kevin Jesús Gouriyu Uriana de 15 años.

Elizabeth Uriana, madre del menor extraviado, dijo que su hijo vive en el mismo sector donde residía Fabián Anillo y que desconoce los motivos por los cuales no aparece Kevin Gouriyu, “Él me pidió permiso para ir a un culto, porque iba ensañar un coro especial que iba a presentar el 27 de agosto y no regresó”, dijo la mamá del menor.

La angustiada madre se trasladó hasta Valledupar en busca de su hijo desaparecido y dijo además que ha recibido llamadas donde le manifiestan la muerte de Kevin Gouriyu.

“Nunca supe más de él, he preguntado, he llamado a todos mis familiares, me he acercado a las fincas cercanas y diferentes resguardos, repartiendo los volantes, solamente he recibido dos llamados que me dicen que mi hijo está muerto”, indicó Elizabeth Uriana.

Una de esas últimas llamadas la recibió el pasado siete de septiembre, fecha en la que Kevin Gouriyu Uriana cumplió 15 años, “A las cinco de la mañana me llamó un señor que se identificó como William Ojeda, me dijo que mi hijo estaba en el sitio de la Ceiba en el hospital de Hatonuevo, me dijo que el niño estaba como bobito, descalzo y con un suéter color rojo; de inmediato corrí al sitio y no encontré nada”, manifestó Elizabeth Uriana.

Por la desaparición del joven las autoridades en Hatonuevo ofrecieron hasta dos millones de pesos de recompensa por información que conduzca con el paradero de Kevin Gouriyu Uriana, quien es estudiante de bachillerato y asistía a una iglesia cristiana.

De Fabián Anillo, asesinado por arma de fuego, se conoció que estuvo recluido en dos centros de rehabilitación, en Riohacha y Barranquilla, por diferentes delitos y consumo de estupefacientes.

Redacción EL PILÓN