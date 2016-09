Inició limpieza al lote Concha Moreno

Alrededor del lote aún hay enormes cantidades de basuras que no permiten a la gente caminar por el andén de la carrera 23.

En repetidas ocasiones EL PILÓN ha publicado las quejas de la comunidad con respecto a la contaminación ambiental que genera el lote Concha Moreno, que colinda con el barrio Villa Concha y Cinco de Enero, por lo que han empezado a aparecer soluciones al problema.

El pasado fin de semana la Alcaldía de Valledupar inició limpieza de este predio que durante años ha sido utilizado como botadero de basura. Voceros de la administración municipal manifestaron que los carromuleros y cualquier persona que sea descubierta arrojando basuras en estos predios, será amonestada con un comparendo ambiental.

Pese a la controversia jurídica por la sucesión del terreno que adelanta la familia propietaria, la Secretaría de Gobierno Municipal, en cabeza de Sandra Luz Cujia Mora, logró un consenso con los herederos.

“Hemos hablado con cada uno de los apoderados de esta sucesión y logramos la voluntad de ellos para limpiar el lote del cual hoy estamos haciendo intervención con el grupo de maquinarias amarillas de la Gobernación del Cesar y el compromiso del secretario de Obras del Municipio de Valledupar, Juan Pablo Morón”, indicó la funcionaria.

La limpieza durará aproximadamente 10 días, estará acompañada de la Policía Ambiental y Ecológica, que realizará las rondas policivas en el sector, no solamente durante la recuperación sino posteriormente para que no vuelva a ser contaminado.

Como parte de tranquilidad para la comunidad, la secretaria de gobierno anunció que la próxima semana está prevista una reunión con la asociación de carromuleros para realizar un pacto que les permita asumir compromisos consistentes en que no vuelvan a contaminar los lotes recuperados.

Además, la Alcaldía de Valledupar adelanta un proceso de reconversión laboral que le permitirá a un primer grupo de carromuleros cambiar sus carretas por motocarros.

PUNTOS DE VISTA

Aquileo Perea.

“El problema principal son los carromuleros, porque por un lado están las máquinas limpiando y por otro ellos arrojando basura”.

Iván Meneses.

“A la Junta de Acción Comunal del sector no se le informó que esto se llevaría a cabo. Ese es un problema que hay de comunicación, a mí como presidente de la junta me hubiese gustado hacer acompañamiento de esta jornada de limpieza.

Por Jennifer Polo/ EL PILÓN