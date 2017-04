Indiferencia de secretarios del departamento tiene inconforme a la Asamblea

La inasistencia de algunos secretarios del gobierno departamental ha generado inconformismo en el seno de la Asamblea del Cesar.

Los diputados del departamento del Cesar ven con preocupación la indiferencia de algunos secretarios de la gobernación, al no atender el llamado de la corporación para debatir temas de interés para los cesarenses.

“Es necesario alzar la voz, porque si bien nosotros hemos manifestado que así como acompañamos al señor Gobernador en su campaña política, que ya eso pasó, y lo que estamos es buscando lo mejor para las comunidades, hicimos unos debates sobre varios temas en el departamento del Cesar, llevamos prácticamente dos semanas escuchando a los secretarios y a veces notamos en algunas sectoriales que los temas o quedan en el aire o se terminan solucionando en los escenarios que el gobierno departamental abre para ello y resulta que esta corporación que incluso inicia los debates termina siendo excluida”, manifestó el diputado Miguel Ángel Gutiérrez.

Entre los temas de mayor inquietud por la comunidad están la salud, educación, infraestructura y la situación de Electricaribe.

“Nosotros alzamos la voz con el tema de los peajes, citamos a la concesión y a varios secretarios, en últimas el gobernador terminó reuniéndose con algunos alcaldes de las zonas, aceptando el tema de los peajes frente a unos compromisos del Gobierno Nacional como asegurar la inversión de la obra Codazzi – Cuatro Vientos, que hoy la tenemos en veremos. Entonces, la dirigencia del departamento aceptó los peajes pero el compromiso que fue el tema de la obra, pues hoy no es una realidad, incluso un año después”, manifestó Miguel Gutiérrez.

Los diputados están inconformes porque la Gobernación del Cesar se ha reunido para la solución de diferentes problemas sin incluir a la Asamblea, que ha denunciado las molestias de las comunidades.

“El diputado Eduardo Santos expuso un tema muy bueno respecto al tema de Electricaribe y resulta que nosotros en ninguna de las reuniones que ha tenido el señor gobernador y sus delegados frente a Electricaribe, hemos recibido una invitación para poder participar, la semana pasada tuvimos un debate muy importante frente al tema de la salud con el IDREEC, que en verdad nos preocupa, porque es una institución que está metida en el corazón de los cesarenses y vallenatos y hoy está pasando por una situación difícil y no vemos reacciones o que se escuche el reclamo de la asamblea. Es necesario que el Gobernador, sus secretarios o delegados, tengan en cuenta más la labor que viene haciendo esta corporación. Hay unos secretarios que definitivamente uno no entiende cuál es su participación y no entienden la dinámica política del departamento del Cesar”, indicó el diputado Gutiérrez.

