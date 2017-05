Incertidumbre por supuesta comercialización arroz de plástico

En la región existen empresas donde secan, trillan y empacan el arroz, garantizando su origen natural. Joaquín Ramírez/EL PILÓN

Los videos que circulan en las redes sociales mostrando la producción de arroz de plástico en China, han generado preocupación en los hogares colombianos por la supuesta comercialización del producto en nuestro país. Las amas de casa optan por hacer pruebas al arroz antes de cocinarlo, pruebas que explicamos en este artículo.

El propietario de la arrocera La Malena de Valledupar, Elías Ochoa Daza, aseguró que ha tenido que mostrarles a varios de sus clientes el proceso de trillado del cereal y así quitarles el temor de que van a consumir el arroz plástico que se ha hecho popular en las redes.

“Una cliente manifestó que le gustaba hacer el arroz tostadido, por lo que inicialmente lo tostaba y luego agregaba los ingredientes, de tal forma que le quedara un arroz volaito bien bonito. En ese proceso con el arroz que compró en el supermercado primero se fue poniendo amarillo, después más oscuro, luego empezó a botar humo y finalmente se incendió. Al cabo rato llegó otra persona a comprar arroz y dijo que le había pasado una situación similar”, aseveró Ochoa Daza, quien aclaró que no se atreve a asegurar que en Valledupar se esté comercializando arroz plástico.

Según el arrocero, sus ventas se han incrementado con nueva clientela porque existe desconfianza de la comunidad que el arroz que circula en los almacenes de cadena es plástico “las autoridades deben intervenir esos sitios que están denunciando y verificar si es cierto o no, porque quién sabe si eso le puede ocasionar problemas de salud a la ciudadanía y pueda constituirse en una competencia desleal para los agricultores y el gremio que trabaja en la cadena de arroz”, explicó.

Ochoa Daza precisó que el arroz que le entrega a la ciudadanía, la mayor parte, es cultivado en el municipio de El Paso, a las orillas del río Ariguaní; así como de la zona de Badillo.

“Se recibe el arroz como sale de la mata. La máquina cortadora le hace un proceso inicial que es cortar la espiga y separarlo del grano, o sea lo desgrana. Se le hace un proceso de secamiento inicial, después un proceso de trilla, donde se le quita la cascara y se pule el grano, para al final empacarlo”, precisó en su negocio ubicado en el barrio Los Caciques.

“Es una campaña de desprestigio”: Fedearroz

Al respecto, el gerente nacional de Fedearroz, Rafael Hernández Lozano, aseveró al diario EL PILÓN que “esta es una pantalla de mala voluntad o mala intención con algunas marcas o contra el consumo del arroz porque no existe información diferente a un video que circula por las redes, que no tiene ningún respaldo porque es un anónimo que no se identifica. El Invima ha hecho todas las investigaciones y no ha detectado nada. Si alguno de los que ha hecho el video salió perjudicado con la compra de un arroz ¿por qué no llevó la muestra al Invima? Para mí no tiene ninguna validez esta información”.

Por lo anterior, el líder gremial da un parte de tranquilidad a los consumidores de arroz, teniendo en cuenta que las empresas molineras del país siempre se han caracterizado por su seriedad, agregando que hacer arroz plástico sería más caro que el que se consume de forma natural. Además, subrayó que “de China no se importa arroz porque son completamente diferentes; el de China es de grano redondo y el de Colombia y otros países son granos alargados. En el país solo importamos arroz de Uruguay, Paraguay, Argentina y de Estados Unidos”, acotó.

Sin embargo exhorta a la ciudadanía a ser precavidos comprando el arroz en sitios reconocidos y si existe la menor sospecha de un hecho irregular invita a que le hagan llegar una muestra a Fedearroz o al Invima.

“A Colombia no ha llegado arroz plástico de China”: Invima

Luego de realizar un seguimiento de los alimentos importados, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, señaló que en Colombia no se ha detectado arroz plástico proveniente de China.

En un comunicado, este organismo de control señaló que desde el año 2010 realiza muestreos de arroz en el marco de los Planes Nacionales Subsectoriales de Residuos de Plaguicidas, sin que se haya encontrado arroz plástico y precisó que actualmente al país solo ha ingresado arroz procedente de Alemania, Estados Unidos y Perú.

Aclaró, además que realiza continuamente inspección de alimentos importados en los sitios de ingreso (puertos, aeropuertos y pasos de frontera), donde se realiza revisión documental e inspección física al producto, con el fin de verificar las condiciones sanitarias del mismo, rotuladas, empaque y almacenamiento, sin que se haya evidenciado ingreso de arroz proveniente de la República Popular de China.

“El Invima reitera a la comunidad en general que se debe hacer caso omiso a información que no cuenta con soporte técnico –científico que aparezca en las redes sociales y por el contrario, remitirse a la página oficial del Instituto”, indicó el Invima.

Andi desmiente

La Asociación Nacional de Empresarios, Andi, se sumó a las voces que han descartado la presencia de arroz plástico en el país.

De acuerdo con la Cámara de Induarroz de la Andi, “en Colombia no se produce ni comercializa arroz plástico”, y de paso el gremio invitó a los consumidores a comprar este producto proveniente de empresas nacionales legalmente constituidas en Colombia.

El director ejecutivo de la Cámara Induarroz, Jeffrey Fajardo, señaló que es muy importante que las amas de casa y en general todos los colombianos conozcan que “el arroz se ha cocinado y se seguirá cocinando en Colombia de forma tradicional, que nadie cocina el arroz poniéndolo directamente al fuego. Si esto sucede el arroz, como cualquier otro carbohidrato, se quemará”.

Precisó que el arroz es elaborado a través de una cadena de producción estandarizada con controles estrictos para garantizar su idoneidad, desde su origen (cultivo) hasta su procesamiento y empaquetado (industria molinera), cumpliendo con los estándares de calidad y sanidad exigidos por las entidades de control ICA e Invima. Agregando que el plástico puede llegar a ser cuatro veces más caro que el arroz; por ende, no tiene sentido económico incorporarlo ni en éste ni en ningún cereal.

¿Cómo detectar si el arroz es de plástico o natural?

Con estos simples trucos se puede determinar si el arroz que se consume es saludable y está libre de plástico:

*La prueba del agua

Pon una cucharada de arroz crudo en un vaso con agua fría y agítalo vigorosamente. Si todo el arroz se hunde en el fondo del vaso, entonces es saludable. Si los granos flotan en la superficie ¡tenga cuidado!

*La prueba del fuego

Trata de poner un poco de arroz al fuego con un fósforo o un mechero. Si se quema de inmediato y huele a plástico quemado, entonces no se debe consumir.

*La prueba del mortero y el pilón

Cuando se trituran algunos granos de arroz en un mortero, los granos se reducen fácilmente hasta convertirse en un polvo fino, blanco y con apariencia de almidón. Pero con el arroz artificial se verá en cambio como los granos se tiñen levemente de color amarillo.

*La prueba del moho

Si se quiere estar seguro de que el arroz cocido es completamente natural coloca una pequeña cantidad dentro de un recipiente hermético y déjalo en un lugar tibio. En pocos días debe tener moho. Solo el arroz de imitación permanece sin moho.



PUNTOS DE VISTA

Lesby Lora, docente.

“Un arroz de plástico puede ser perjudicial para la salud, lo cual es preocupante. Las autoridades deberían dar informaciones de cómo identificar el arroz natural y el arroz artificial para evitar malestares en los consumidores”.

Jorge Serrano, artista.

“Yo hice la prueba en mi casa con el arroz Sabrosón y no pasó nada. Sin embargo me preocupa la situación porque podría acarrear serios problemas de salud. Considero que los entes de salud deben tomar cartas sobre el asunto”.

Romario Pimienta, estudiante de Derecho.

“Me parece terrible estas situaciones porque va en contra de la salud de las personas. Ojalá que se logren aclarar los hechos; de constatarse que es cierto, sacar del mercado este arroz”.

Danni Villafañe, repartidor.

“Es malo desde todo punto de vista puesto que es un alimento artificial que puede causar estragos en el organismo. Es hora que el gobierno implemente más controles en los puertos, que es por donde llegan los productos del extranjero”.

Jorge Olmedo, comerciante.

“Hay que investigar esta situación. Si está regado en las redes sociales algo debe tener de cierto. Lo ideal es investigar los almacenes de cadena y las marcas que denuncian”.

Eduardo Pérez, vendedor.

“Este hecho sería perjudicial para la salud; hay que mantener activa las alarmas para evitar contratiempos. Si el gobierno permite la entrada de un alimento con trazas de plástico quiere decir que no se implementan las medidas necesarias”.



Annelise Barriga Ramírez/EL PILÓN