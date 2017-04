“Es imposible ir a 220 kilómetros en una carretera tan agrietada”

Foto cortesía.

Luego del accidente que cobró la vida del cantante Martín Elías, que además mantiene bajo cuidados intensivos a Rafael Rico y dejó a dos personas más lesionadas, las versiones sobre las causas del trágico accidente no se han hecho esperar.

Ante la situación y en medio de un profundo dolor por la pérdida del amigo, jefe y cantante, Armando ‘Mando’ Quintero, quien conducía la camioneta de placas IWQ 913 de Bogotá, color blanco, la mañana del viernes santo, decidió contar a EL PILÓN cómo sucedieron las cosas.

“Nosotros salimos del toque en Coveñas y en el trascurso sobrepasamos al vehículo en el que se transportaba Rolando Ochoa, luego nos orillamos en la carretera y ahí Martín aprovechó para cambiarse de ropa, llegamos hasta el trayecto donde la carretera presentaba muchos baches o grietas, es en ese momento donde alcanzo a ver una moto que va con dos personas pero en el centro de la carretera, de un lado a otro, por lo que asumí que estaban tomados. Me cambio de carril ya que es una vía por la que se puede adelantar y no venían más vehículos, pero cuando ya casi sobrepaso a la motocicleta, el conductor que iba casi en el centro, se lanzó más hacia el carril en el que yo venía y evitando arrollarlos, me abrí aún más a la izquierda, cuando quise retomar el carril, como es puro ‘bache’, la camioneta perdió el control y comenzó a dar vueltas”. De esta forma describió los instantes previos al accidente el hombre de 37 años de edad.

Sin contener el dolor causado por esta perdida, afloraron las lágrimas. “Es falso que yo iba conduciendo a 220 kilómetros, porque en una vía de esas es muy difícil manejar a esa velocidad. Duré ocho años trabajando con Sergio Luis Rodríguez y nunca tuvimos un incidente, ni el más mínimo rayón. No sé por qué el destino es así, yo estaba trabajando en una mina y Martín esperó siete días para que yo me decidiera a trabajar con él, porque ya había escuchado de mi trabajo. Hugues Martínez también me recomendó”, siguió relatando el conductor.

Quintero Ponce había asumido tres semanas atrás la responsabilidad de trasportar al cantante vallenato y recuerda con mucho dolor el momento en el que descendió del automotor en busca del artista.

“Estaba trabajando con él desde hace dos o tres semanas, alcanzamos a viajar a Bucaramanga, Cartagena y Barranquilla. En el momento del accidente quedé consiente, cuando la camioneta empezó a dar vueltas yo miro a mi lado y estaba Martín, pero después de varios segundos vuelvo a mirar y ya no lo veía, llegué a pensar que se había salido por la puerta, pero ya luego lo que dicen es que, al parecer, él se salió por el vidrio de adelante, porque los vidrios de las puertas no se alcanzaron a romper, por lo menos los dos de adelante”.

“No veía la hora de que la camioneta dejara de dar vueltas, cuando esto pasó quedó encendida, yo la apagué y con mucho dolor en mis manos me quité el cinturón, busque la forma de salir por la parte de atrás porque las puertas no abrían. Dentro de la camioneta estaba Alex Ramírez, nos bajamos y vimos a ‘Pichón’ tirado en el suelo y buscamos enseguida a Martín”.

El conductor, que tiene sus brazos fracturados, relata que el cantautor estaba consciente y alcanzó a pedirle agua, cuando este va en busca del líquido a la camioneta “iba pasando Rolando, intentamos subir a Martín con otros compañeros que se transportaban con él, ayudamos a montarlo en una Hilux que nos brindaron para auxiliarnos, pero no fue posible, a Martín le dolía mucho la parte de la espalda, nos decía “me puya algo, me puya algo”, pero lo pasaron a la camioneta de Rolando y lo llevaron hasta el centro de salud”.

‘Mando’ Quintero relató cómo vivió esos instantes de angustia. “Mientras el carro dio vueltas me puse las manos en la cabeza y el golpe de la bolsa de aire me lesionó el brazo derecho, tuve fracturas de la tibia en el brazo derecho y también en las falanges del dedo anular y meñique de la mano izquierda. A pesar de los dolores de mis heridas, me quedé en el lugar, me dolía más ver la gravedad de las heridas de Martín, luego las personas empezaron a acercarse a desvalijar la camioneta y llegó la Policía.

“No me percaté si Martín tenía o no el cinturón porque iba pendiente de la carretera, la imprudencia fue de la moto, que yo asumo que iban borrachos, me le abrí bastante para no arrollarlos y aun así no se apartaron del carril”, recalcó.

A pesar del corto tiempo que compartió con el joven artista, Armando Quintero recordó los momentos compartidos. “Me sentía muy feliz por estar trabajando con Martín, lo vi como una oportunidad de Dios ya que él era un excelente ser humano, esto me ha partido el alma, yo luego del accidente no sentía las dolencias de mi cuerpo, si no el dolor de verlo tirado muy mal herido”.

Sostuvo que tanto él como sus acompañantes habían descansado, se hospedaron una noche en un hotel en Cartagena, llegaron temprano al toque y durmieron en la camioneta.

Quintero, quien luego de separarse del acordeonero Sergio Luis Rodríguez, laboró durante seis meses en una empresa minera de la región, a petición de Martín decidió dejar a un lado este empleo.

“En una mina uno gana mucho más dinero, pero yo preferí trabajar con Martín Elías porque sabía de su gran corazón, de todo lo bonito que le trasmitía a las personas, yo sentía que tenía años trabajando con él por la confianza que me brindó. Me siento afortunado de haber compartido con él, ver como se comportaba con sus hijos y esposa en Cartagena”.

Entre las anécdotas que más llegan a su mente en este momento de tristeza y desazón, Armando relata cómo alegró al artista enterarse que a su papá (el compositor Armando León Quintero), Diomedes Díaz había grabado una de las composiciones.

“Una de las cosas que alcanzamos a conversar en otros viajes fue que mi papá Armando León Quintero Ponce era compositor y que su papá, Diomedes Díaz, le había grabado la canción titulada ‘Amor ausente’, él la buscó en su celular y me comentaba que había sido muy buena esa canción. También recuerdo que hablamos sobre mi hijo, quien toca acordeón y me alentaba, me decía que cualquier día nos lo llevaríamos para que se subiera a tarima”.

Con la voz quebrantada, aseguró que al ver a su jefe tendido en el suelo, se arrodilló ante Dios a implorar salud por Martín Elías.

Reconoce y lamenta la gravedad de la tragedia, así como también enfatiza sus años de experiencia y responsabilidad en este trabajo que implica peligro.

EL PILÓN conoció que Sergio Luis, actual acordeonero de Jorge Celedón, aseguró entre amigos que confiaba plenamente en el trabajo responsable de este conductor, quien lo acompañó por casi una década en diferentes vías del país.

Por Jennifer Polo / EL PILÓN