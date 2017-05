Iglesia católica conmemora la Santa Cruz

Los feligreses de la iglesia católica, en especial los urumiteros, están de fiesta hoy por conmemorarse la Santa Cruz.

Los feligreses de la iglesia católica, en especial los urumiteros, están de fiesta hoy por conmemorarse la Santa Cruz, que representa la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado.

El párroco Marcos Fidel Ortiz Romero, de Urumita, La Guajira, recordó que esta fecha es la fiesta patronal del pueblo, por lo que hacen varias celebraciones eucarísticas en la parroquia La Santa Cruz, entre las que se destacan la de las 6:00 a.m., 8:00 a.m. y 10:00 a.m., que son un encuentro de la familia urumitera unidos a los lazos de Cristo.

“La cruz en el mundo cristiano significa el poder del amor de Dios que triunfa sobre todo egoísmo y mal, el poder de la entrega, el perdón y la reconciliación”, explicó Ortiz Romero.

Por su parte, el presbítero de la Iglesia Inmaculada Concepción, Jesús Torres, aseguró que “celebrar la Santa Cruz es celebrar el misterio de la salvación. Nuestro Señor Jesucristo quiso morir en una cruz para cargar sobre sí nuestros pecados, derramando su sangre sobre ella perdonó nuestros pecados y muriendo en ella destruyó nuestra muerte”.

Agregó que para los cristianos la cruz recuerda el camino que se debe realizar en la vida diaria, donde se es invitado a sacrificarse a favor de los demás, así como lo hizo Jesús. “Un padre de familia carga su cruz cuando se preocupa por ser un buen esposo y educar bien a sus hijos, un trabajador carga su cruz cuando se preocupa por hacer bien sus labores, un sacerdote carga su cruz cuando se preocupa por la salvación de sus fieles”, precisó.

Annelise Barriga Ramírez/EL PILÓN