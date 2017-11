Hoy eligen a las nuevas reinas del vallenato

Segundo día de eliminatorias del Encuentro Vallenato Femenino, categoría infantil y mayores.

Luego de tres días de competencias en la tradicional plaza Alfonso López de Valledupar, esta noche se llevará a cabo la gran final del segundo Encuentro Vallenato Femenino, que escogerá a las nuevas reinas del vallenato, los relevos de las ganadoras de Evafe 2016: Zaide Gutiérrez (Reina Infantil), Leidy Salgado (Reina Vallenata), Wendy Corzo (Mejor Agrupación) y Jadith Muegues (Mejor Cantante).

Hay competidoras de diferentes regiones del país, entre las que se destaca Alma Luz Araujo Castro, de Purísima, Córdoba, quien contó que su motivación principal es poderse coronar como la nueva reina infantil del acordeón, para lo cual lleva 2 años preparándose.

Otra niña que quiere la corona es Sara Arango Pérez, de 12 años, quien manifestó que su principal motivación en participar es que se trata de un festival donde se presentan las mujeres apasionadas por el vallenato. “Yo pensé que sería una buena oportunidad ya que yo también soy mujer e interpreto bien el instrumento”, indicó.

El jurado calificador tuvo la ardua tarea de evaluar ayer en el segundo día de eliminatorias el desenvolvimiento de cada una de las niñas que participan en el certamen.

“Hoy los aires que se van a interpretar son el son y la puya” así comentó María Inés Cabas Pumarejo, coordinadora de la categoría infantil.

Las concursantes y familiares llegaron del Magdalena, Atlántico, Córdoba, Norte de Santander y otras partes de Colombia para poder disfrutar de este espacio que busca fomentar el talento de las mujeres en la música vallenata y abrir espacios para que su calidad artística brille.

Es el caso de Isabel Sofía Picos Mora, oriunda de Ocaña Norte de Santander, quien con tan sólo 10 años tienen gran destreza para interpretar el acordeón, del cual lleva tres años aprendiendo secretos para cautivar a quienes la escuchan.

“Yo no sabía que existía, pero cuando empecé a escuchar canciones vallenatas por el equipo me gustó el instrumento y como yo soy muy amante al vallenato me incliné bastante por él”, dijo Sofía.

Agregó que se ha estado preparando en su ciudad y acá en Valledupar en la academia del maestro Andrés ‘El Turco’ Gil. A su corta edad le envía un mensaje a toda la población femenina: “las mujeres pueden todo, somos berracas”.

Una de las caras que representa a la capital mundial del vallenato es Jasleydi Yánez, quien con 15 años quiere disputar el primer puesto en la categoría Mejor Cantante

“Esto es un concurso que abre puertas, abre caminos para descubrir nuevos talentos en la música vallenata femenina”, comentó la joven que lleva seis años en la música.

Participando en la categoría mayores, Jasleidy envía un mensaje a sus colegas femeninas. “Las mujeres también podemos cantar vallenato, que no solamente son los hombres, sino que nosotras también podemos y tenemos berraquera para esto”, afirmó.

Historias del EVAFE

El Atlántico también participa del festival, sacando la cara por su departamento, Ana Milena Colpa, de 22 años, asiste por segunda vez consecutivo al Encuentro Vallenato Femenino; en esta ocasión participa como compositora y además como acordeonera.

“La verdad el instrumento no era para mí, era para mis hermanos. Un día de inquieta observé una clase con mi papá desde la ventana, luego salí, cogí el acordeón y toqué. Fue la emoción más grande de mi papá y de ahí empezó el proceso”, recordó

Confesó además que su papá se motivó a aprender para ser él quien le fortaleciera este don que sacó a flote desde muy niña.

Ella no mira su participación en Evafe como una competencia, dice ser una forma de mostrar a Valledupar, al país y al mundo que las mujeres también tocan vallenato. “Y lo sabemos interpretar muy bien y que podemos estar todos en un mismo espacio”, concluyó.

Cantantes a la semifinal del Evafe 2017

El Encuentro Vallenato Femenino – Evafe 2017, oficializa las cantantes que pasan a la semifinal el domingo12 a las 9 am en la tarima de la plaza Alfonso López de Valledupar.

Ceida Isabela Acosta

Elain Yanet Pacheco

Elsy Serpa Pérez

Isis Curvelo

Jasleidis Yánez

Juliette Márquez

Laura Cardona

María Isabel Coneo

María Sharina Araujo

Sandra Milena Camargo

Por Eduardo Moscote