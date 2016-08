Hospital de La Nevada sigue en espera

Más de un año llevan esperando los habitantes de la comuna cinco de Valledupar la reapertura del hospital.

En marzo de 2015 la administración municipal anunció el inicio de las obras de infraestructura y remodelación del Hospital Eduardo Arredondo Daza, sede La Nevada, razón por la cual este centro asistencial estaría fuera de funcionamiento solo por un periodo de seis meses para arreglar los techos, pisos, baños, instalar rampas para personas en condiciones de discapacidad, ampliar la sala de urgencias, encerramiento, entre otras adecuaciones; pero a la fecha no han podido reabrir sus puertas.

Las obras contratadas por la administración de Fredys Socarrás Reales debieron entregarse en octubre de 2015, pero tuvieron varios inconvenientes de planificación y por ello no se cumplió el plazo.

Son alrededor de 30 mil usuarios que quedaron sin el servicio de salud en este centro asistencial de la comuna cinco de Valledupar, por lo que sus historias clínicas fueron trasladadas para las sedes de 450 Años, CDV y San Martín, pero no todos los usuarios tienen la facilidad para trasladarse a otros sectores de la ciudad.

“Aquí hay gente que le toca irse a pie porque no tienen la plata. Es un atraso que no perjudica a una persona sino a una comunidad completa que está muy necesitada”, denunció Ciro Guerra, presidente de la Junta de Acción Comunal, JAC, del barrio La Nevada.

Además explicó que para los servicios de taxis, en casos de urgencias, han tenido que pagar hasta 10 mil pesos, dinero que en la mayoría de los casos representan un descalabro económico para el sustento diario de los habitantes de este sector de Valledupar.

“Nosotros nos hemos reunido varias veces con el secretario de Obras y siempre ha dicho que ya se va a terminar, nos ha dado como 20 plazos y no se termina. Ahí hay atrasos de toda clase, ahora nos dijeron que nos lo iban a entregar pero no se puede abrir porque los implementos y la dotación no están, por lo que durará más tiempo para ponerlo a funcionar”, acotó el líder de la JAC.

También manifestó su preocupación por los desplazamientos nocturnos que deben hacer algunos pacientes.

“Nosotros estamos corriendo un riesgo cuando se sale a esas horas y eso es lo que no ven los mandatarios de turno, nosotros nos hemos perjudicado y como líderes nos ha tocado esquivar a la gente porque nos preguntan sobre cuándo se entrega la obra y nos obligan a echarles mentiras y ya nos da pena, porque si decimos una fecha quedamos mal”, afirmó Guerra.

La comunidad que se ha afectado con el cierre del hospital de La Nevada ha pedido a los entes de control intervenir, con el fin de garantizar la puesta en marcha del centro asistencial.

Obras no cumplían con requisitos

El secretario de Obras de Valledupar, Juan Pablo Morón, explicó a EL PILÓN que cuando la actual administración recibió las obras del hospital de La Nevada, éstas no cumplían con los criterios de habilitación del Ministerio de Salud y la Protección Social, por lo que fue necesario suspender el contrato y de hacer reuniones técnicas con el Ministerio porque el proyecto nunca fue presentado ante el ente nacional y a partir de allí se hicieron todas las evaluaciones pertinentes con el contratista.

Este contrato, cuyo monto asciende a 3.900 millones de pesos, también contempla construcciones nuevas en las sedes de Patillal, casi en un 100%, el barrio La Nevada alrededor del 70%, así como las adecuaciones en los barrios San Martín y 450 años, para lo cual se contrató una nueva interventoría para terminar las obras. Además se destinaron alrededor de 630 millones de peso para cumplir con los criterios de habilitación que exige la normatividad de infraestructura hospitalaria.

“Desde que comenzamos la administración hemos hecho revisión exhaustiva de los estados de los contratos y en la medida en que la ejecución es alta, debemos garantizar que las obras tengan todos los criterios de construcción”, precisó Morón.

Sin embargo, la actual administración municipal también ha incumplido con los plazos, pues inicialmente anunció que se iba a entregar la obra de La Nevada en mayo pasado, lo cual fue socializado ante los líderes comunitarios del sector y hoy la comunidad sigue esperando la puesta en funcionamiento del hospital.

“Solo faltan detalles”

El secretario de Obras afirmó que hoy las obras avanzan en un 97% pues se está en la etapa de pintura, toma de detalles y acabados, lo cual se hace en coordinación con la gerencia del Hospital Eduardo Arredondo Daza, que adelanta otras adecuaciones que tienen que ver con la puesta en marcha de la sede, como son el sistema de alarmas y cámaras de seguridad, llamado de enfermeras y revisión de todas la infraestructura para la instalación de equipos médicos.

“En este momento las obras han avanzado bien y lo que esperamos es que la gerencia del hospital haga las ultimas adecuaciones para que la Secretaría de Salud Departamental entre a habilitar formalmente la operación y puesta en marcha del centro asistencial”, dijo el funcionario.

Agregó que las actividades que debe realizar Salud Departamental están a cargo de la oficina de Inspección, Vigilancia y Control del Cesar, la cual debe visitar las instalaciones para verificar no la infraestructura y dotación de equipos hospitalarios.

“Por eso nos encontramos trabajando de la mano de la gerencia para no solamente entregar la obra física, sino lo que tiene que ver con la operación y dotación de los elementos necesarios para que los usuarios reciban una buena atención medica”, acotó Morón.

A pesar que el Secretario de Obras aseguró que lo que falta es poco, no se ha fijado una fecha para que el Hospital Eduardo Arredondo Daza, sede La Nevada, entre a prestar sus servicios nuevamente.

Las obras de Patillal

El atraso en el puesto de salud de Patillal generó el descontento en los habitantes de este corregimiento del norte de Valledupar, donde la construcción está en un 96% porque allí la gerencia del hospital solicitó unas adecuaciones recientemente que serán fundamentales para garantizar el buen funcionamiento del centro asistencial.

¿Qué dicen los entes de control?

El contralor municipal, Álvaro Castilla, dijo que le tiene la lupa al caso y por ello la Comisión de Moralización que él preside visitó a inicios de agosto las obras del Hospital Eduardo Arredondo Daza, sede La Nevada, donde se evidenció que los plazos estaban vencidos, además de la adición de recursos que se hizo para culminar la edificación con el fin de que esta se ajustará a las condiciones técnicas hospitalarias que exige el Ministerio de Salud.

En ese momento se programó la entrega para el mes de septiembre. Sin embargo las entidades que hacen parte de esta comisión deberán asumir las competencias que les corresponda, para cumplir con las expectativas de la población que se beneficiarían de estas obras.

Las obras iniciaron en 2015 con un plazo inicial de seis meses, pero ha pasado año y medio y la sede del HEAD La Nevada sigue fue de servicio.

Andreina Bandera / EL PILÓN

Andreina.bandera@elpilon.com.co