Hinchas de Junior habrían profanado tumbas en Valledupar

El padre de los dos hinchas fallecidos pide a la administración del Cementerio Nuevo un mejor servicio de seguridad.

La historia de la familia Orsini Castro parece sacada de las oscuras páginas de un cuento de terror. Todo empezó con la pérdida de su hijo de 17 años, quien fue asesinado violentamente el 23 de junio de 2016 en el parque del barrio Villa Miriam, en el suroccidente de Valledupar, y tan solo cinco meses después otro de sus hijos, este de 15 años, murió arrollado por una tractomula sobre la avenida Los Militares.

Los jóvenes Víctor Andrés y Bryan Javier Orsini Castro pertenecían a las barras del Valledupar Fútbol Club, algo que aún después de muertos les ha costado lágrimas a sus seres queridos.

Hoy sus padres, Víctor Clemente Orsini Billar y Nerilda Castro Zapata, además de convivir con su ausencia, se enfrentan al irrespeto y burla por parte de vándalos que constantemente profanan la tumba de sus dos hijos.

“Al día siguiente de haber enterrado a mi segundo hijo me llamaron a decirme que la tapa protectora de la tumba la habían destruido, quedando el féretro al descubierto. De inmediato me dirigí al cementerio y desde entonces el calvario no ha parado, cada vez que hemos arreglado las tumbas, los hinchas del Junior nos las destruyen, le escriben mensajes ofensivos. Queremos poner esto en manos de ley, porque si no es la ley quien nos ayuda entonces tocará tomar justicia con mis propias manos”, contó el padre de los dos jóvenes, quien con una voz quebrantada y las lágrimas corriendo por sus mejillas exige respeto.

El pasado viernes, 23 de junio, día en el que Víctor Andrés Orsini cumplió su primer aniversario de fallecido, al visitar la tumba de los jóvenes, su seres queridos se encontraron nuevamente con que desadaptados destrozaron el sepulcro. “Destruyeron el vidrio, le echan barro, escribieron mensajes alusivos al Junior”, agregó el enfurecido padre.

Ante esta situación, la administración del Cementerio Nuevo de Valledupar aseguró que no tenía conocimiento del caso razón por lo que se pondrían en frente de la situación para evitar que vuelva a suceder.

El teniente coronel Mauricio Bonilla, subcomandante de la Policía Cesar, aseguró que si bien esta es una actividad que no tiene pena carcelaria, según la Constitución podría generar multas a quienes incurran en el hecho.

“Esta es una situación que por tratarse de un lugar que cuenta con seguridad privada, son ellos quienes deben brindar las garantías a los familiares. Sin embargo ante un tipo de denuncia, el Código Penal en el artículo 204 establece que el que sustraiga el cadáver de una persona o sus restos o ejecute sobre ellos acto de irrespeto, incurrirá en multa. Si el agente persigue finalidad de lucro, la pena se aumentará hasta en una tercera parte, sin sobrepasar las diez (10) unidades multa”, precisó el oficial.

Por Jennifer Polo / EL PILÓN