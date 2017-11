“Mi hijo no es ningún atracador”: madre de joven muerto en El Copey

La madre de Duvan Rafael González llegó a la puerta de Medicina Legal en Valledupar a reclamar el cuerpo de su hijo

La madre de Duvan Rafael González llegó a la puerta de Medicina Legal en Valledupar a reclamar el cuerpo de su hijo, que murió de un impacto de bala cuando supuestamente atracaba un local comercial en el municipio de El Copey.

Nubia González dijo que “no es como dicen en los medios de comunicación que a mi hijo lo mataron porque iba a robar en un Café Internet en el municipio de El Copey, él no es ningún atracador, pero sí me lo hicieron matar, porque me lo tenían amenazado unas personas en la población”.

La desconsolada madre reconoció que su hijo era drogadicto, “pero a él no le gustaba lo ajeno, hace un mes que había salido de la Cárcel Judicial de Valledupar purgando una pena de dos años por el delito de porte y fabricación de sustancias alucinógenas, por negligencia de su abogado, a quien debió cambiarlo”.

Mientras esperaba en las afueras de Medicina Legal, contó a los medios de comunicación que Duvan desde que salió de la cárcel, “se la pasaba siempre en casa, casi no salía a la calle, porque sus amigos se la montaban y eso no le gustaba”. Aseguró que se dedicó a lavar de carros en la localidad, a pesar de le decían que se fuera, “que se ‘abriera’ de El Copey porque lo iban a matar.

El joven había expresado su deseo de irse del pueblo, “porque estaba aburrido, le respondí que mejor lo iba a meter a un centro de rehabilitación, porque era consumidor de droga”, tras precisar que a ella también la señalaban de vender sustancias alucinógenas, “cosa que jamás ha hecho, porque siempre se dedicó a vender tintos en la carretera Troncal de Oriente.

Los familiares de Duvan González exigieron a las autoridades celeridad en las investigaciones para esclarecer lo sucedido y limpiar el buen nombre de su hijo. “Que se haga justicia, para que el crimen no quede en la impunidad”, dijo la madre, quien indicó que estuvo en la escena del crimen y a su hijo le dieron un solo tiro en el tórax que acabó con su vida en el acto, al afectarle varios órganos vitales.

En la casa donde presuntamente iba a atracar, se observan varios impactos de bala que pegaron en la pared. Por este hecho, hay una persona capturada preventivamente, mientras avanzan las investigaciones sobre los hechos.

El cadáver fue trasladado hasta la morgue de Medicina Legal de Valledupar, donde ayer en horas de la tarde fue reclamado para luego trasladarlo hasta El Copey, para ser sepultado.

Por Abdel Martínez Pérez /EL PILÓN

