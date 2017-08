Hija de Kaleth Morales recordó a su padre con conmovedor mensaje

Después de 12 años en que el mundo del vallenato tuvo que afrontar la gran perdida del cantante y ‘Rey de la Nueva Ola’, Kaleth Morales, su hija Katrinalieth Morales Armenta, de 17 años dejó entrever en un emotivo mensaje la nostalgia que embarga su corazón.

También le puede interesar

http://elpilon.com.co/la-llamada-que-anuncio-la-muerte-de-kaleth/

Las primeras líneas de la nota que delatan la edad que la joven tenía cuando un accidente de tránsito segó la vida del artista, definen a Kaleth como un héroe que pasó a ser un ángel guardián. “Para una niña de cinco años su papá es su héroe. Han pasado 12 años desde aquel momento que dejaste de ser mi héroe, para ser mi ángel guardián”.

Lea también

http://elpilon.com.co/12-anos-sin-kaleth-morales-anecdotas-e-historias/

La emotiva publicación fue compartida por la joven en su cuenta de Instagram, junto a dos fotos suyas al lado de su padre.

Por su parte, Miguel Morales en medio de sollozos y contiguo a la tumba de su hijo Kaleth, ubicada en el cementerio Jardín del Ecce Homo expresó que “cada día que pasa, cada año que llega sin Kaleth, para nosotros es más nostálgico la necesidad de tenerlo, lo importante es que vive en nuestros corazones como familia, muy unido y el cariño de Kaleth lo sentimos lo seguimos viviendo como lo viven sus seguidores en su corazón. Lo más bonito es seguir queriendo a ese hijo inolvidable que siempre va a permanecer en mi alma y mi corazón como padre”.

Estas son las palabras con las que Katrinalieth recordó a su padre

Para una niña de cinco años su papá es su héroe. Han pasado doce años desde aquel momento que dejaste de ser mi héroe, para convertirte en mi ángel guardián. No dejaste vacíos en nadie, porque con quien hayas tenido la oportunidad de compartir, estoy segura que entregaste todo de ti. Te veo en mis sueños y siento tu presencia en cada momento de mis días, sueño estando despierta. Para muchos eres cantante, compositor, médico, pero para mí solamente eres mi padre, me debes muchos momentos a tu lado, pero de alguna u otra forma todo lo hago contigo. Las personas que te queremos, te recordamos todos los días, te recordamos con esa chispa de alegría y humildad, que me dicen te caracterizaba.

Papá, son pocos los recuerdos que tengo a tu lado, pero gracias a ti existirán por siempre. Gracias por darme las ganas de levantarme cada mañana, gracias por ser quien eres, gracias por mantenerte vivo en mi corazón, gracias por tu infinita sonrisa, gracias por todo papá. Te amo como a nadie en la tierra, te extraño. 💛