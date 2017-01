Hallan muerto a licenciado en Arizona

Las autoridades tratan de esclarecer la muerte del educador y deportista, Andrés Felipe Corrales Toncel, de 29 años, cuyo cadáver fue encontrado en su habitación del barrio Arizona, en el norte de Valledupar.

“Es una muerte por establecer, para mí fue súbita”, explicó a los medios de comunicación su progenitor, Rafael Ricardo Corrales Arzuaga.

Explicó que en horas de la noche del pasado domingo, el joven llegó de hacer gimnasia, le pidió agua a su mamá, se metió a su habitación, se bañó y se quedó dormido.

“Él acostumbraba a levantar bien temprano porque tenía que viajar a Codazzi, donde laboraba como docente en el colegio Agustín Codazzi. Le toqué varias veces la puerta, lo llamaba y no me respondía. En vista de esto, procedí a abrir la puerta y pese a que trataba de reanimarlo le preguntaba que qué tenía, tampoco me decía nada”, señaló.

El cuerpo fue trasladado a la morgue de Medicina Legal, luego de la inspección y reconocimiento por parte del Cuerpo Técnico de Investigaciones,CTI, de la Fiscalía.

Los resultados en primera instancia serán entregados a sus familiares y a las autoridades locales.

La muerte del joven conocido como ‘Pipe’ Corrales sorprendió a los vecinos, familiares y amigos, toda vez que gozaba de buena salud, era deportista, dedicado a su trabajo, se había graduado en licenciatura en lenguas modernas y practicaba rugby.

Era hijo de Rafael Ricardo, enfermero, y la maestra Olga Toncel; soltero y dejó una hija de cinco años.

Por Abdel Martínez Pérez