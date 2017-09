Halado, la modalidad de hurto de motos más utilizada

En lo que va del año 2017 se ha presentado una disminución del 27% lo cual representan 114 casos menos con referencia al 2016.

Una cámara de seguridad registró como el pasado viernes un delincuente en menos de 10 segundos vulneró el seguro y encendió una motocicleta que estaba parqueada en las afueras del edificio Quitorres, ubicado en la carrera 7, entre calles 14 y 15 de Valledupar.

Así se robaron de la puerta de @el_pilon la motocicleta de uno de nuestros diseñadores gráficos, a las 6:30 pm. de este miércoles. #inseguridad. Una publicación compartida de El Pilón (@el_pilon) el 6 de Sep de 2017 a la(s) 9:09 PDT

Se trataba de una motocicleta Boxer, color naranja, de placas XPT-40C, la cual a la fecha no ha podido ser recuperada para las autoridades que iniciaron su búsqueda minutos después del hurto.

Este caso es común en todo el país, debido a que de la misma manera en que aumenta la circulación de motos por las vías de Colombia, también asciende cada año el hurto de estos vehículos en las ciudades capitales, como Valledupar.

Si bien para el 2017 se ha presentado una disminución del 27% lo cual representan 114 casos menos con referencia al 2016, el delito sigue generando indignación en la capital cesarense.

Según el reporte oficial, la modalidad más empleada para la afectación del hurto a motocicleta en Valledupar, es mediante el halado con un 47 % de los casos presentados. Mostrándose el domingo y martes como los días de mayor afectación, con un 21 % y 18 %, respectivamente.

El horario en el que se presenta el hurto a motocicleta esta entre las 6:00 de la tarde y las 6:00 de la mañana, con un 61 %.

En Valledupar, los cuadrantes que presenta la mayor captación de hurtos son los cuadrante 26 -27- y 8, pertenecientes a la comuna cuatro y cinco que atiende el Cai Garupal.

De las capturas realizadas en los planes de prevención y disuasión contra este fenómeno la autoridad obtuvo como resultado del total de las personas capturadas, que un 37% quedan detenidos en centro de reclusión, 21 % con detención domiciliaria y 41 % quedan en libertad.

Para el 2016 la Policía recuperó 362 motocicletas, 10 % más que en 2015. En el último trimestre (septiembre, octubre y noviembre) en el Cesar, lo que representó una reducción del 31 % en el hurto de motocicletas en sus distintas modalidades.

Debido a los últimos hurtos de motos que se han presentado en la capital del Cesar, se cree que una de las marcas más apetecidas por los delincuentes es Boxer, Suzuki, sureño y Bajac, ya que son las más comerciales.

El robo de una moto se da en cuestión de segundos, por lo que la principal recomendación de las autoridades es “no dar papaya”. La mayoría de robos ocurren en las calles porque los conductores no utilizan los parqueaderos.

De acuerdo con las autoridades, los delincuentes utilizan una ‘llave maestra’ y duran en promedio un minuto y 15 segundos para encender la motocicleta.

En Valledupar, según el reporte de la Policía, hay aproximadamente 47.000 motocicletas matriculadas, pero un gran número ingresa de otras regiones del país y la modalidad más utilizada por las bandas dedicadas a este delito sigue siendo el halado; las sacan de los estacionamientos en espacios abiertos, aunque está creciendo el atraco a mano armada.

En su trabajo por desmantelar dichas bandas, las autoridades han dado ‘golpes’ certeros a las redes dedicadas al hurto de motocicletas en la ciudad, como el registrado por la Sijín de la Policía del Cesar, que tras una investigación se pudo establecer la participación de dos mujeres en el hurto de motocicletas, las cuales eran las encargadas de tomar las carreras de los mototaxis y llevarlos a lugares baldíos para allí con otros compinches despojarlos de sus vehículos.

Acciones en el Cesar

En lo que va del año 2017, las autoridades policiales capturaron 84 presuntos delincuentes dedicados al hurto de motocicletas, 38 % más que en el mismo periodo del año anterior; así mismo, recuperaron 155 motocicletas en el 2017, lo que representa una reducción del hurto del 78 %, es decir, que este año han hurtado 231 motocicletas menos que el año anterior.

¿A dónde son llevadas las motos?

Residencias que sirven para desarmar las motocicletas hay muchas en Valledupar, las autoridades han identificado varias en los barrios Mareigua, La Nevada, Pescaito, entre otros.

En el mes de junio, gracias a información suministrada por la comunidad, se logró la ubicación de una residencia en el sector de Tierra Prometida. Allí, unidades de la Policía y sus planes de intervención lograron el hallazgo de moto partes, en una casa de la invasión, donde se dedicaban a desmantelar motocicletas hurtadas para posteriormente comercializarlas en el mercado negro.

Los uniformados llegaron al sitio, encontrando diferentes piezas de varias motos, entre ellas un chasis y placa de moto a los cuales les aparece denuncia por hurto.

Según fuentes, una moto marca Boxer en el mercado negro de Valledupar cuestan entre 500 y 800 mil pesos. Estas son ‘desvalijadas’ y vendidas por parte en diferentes talleres de la ciudad.

Recomendaciones a tener en cuenta

1. No recoja personas extrañas.

2. Lleve su motocicleta a talleres reconocidos.

3. Nunca deje parqueada su motocicleta con el motor encendido.

4. No entregue las llaves de su motocicleta a extraños porque pueden sacar duplicados.

5. Deje puesto el seguro de su motocicleta siempre que parquee.

6. Antes de salir de su residencia observe que no hayan personas sospechosas a su alrededor.

7. Al parar frente a los semáforos observe su entorno.

8. No deje su motocicleta al cuidado de menores o personas extrañas, evite estacionarse en lugar oscuro y solitario.

9. Evite dejar parqueada en vía pública su motocicleta, hágalo en parqueaderos cerrados y autorizados.

10. En lo posible instale en su motocicleta sistema de alarmas, que permita alertar y evitar su hurto.

11. Solicite la marcación de los repuestos y accesorios de su motocicleta.

12. Evite transitar por vías peligrosas especialmente en horas de la noche

13. Cuando adquiera una motocicleta de segunda verifique sus antecedentes y sistemas de identificación hágala revisar por funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Cesar.

Las motos no son el único medio de transporte apetecido por los delincuentes, aunque en menos proporciones, los carros también están a la merced de los ladrones. Estos vehículos también son vendidos por partes o llevados a zonas rurales, donde no existe un permanente control de las autoridades.

Por Jennifer Polo / EL PILÓN