Habemus rey de reyes

Por: Luis Eduardo Acosta Medina





“Del rey ‘Alejo’ Durán el pueblo quedó encantado, con ‘Colacho’ lastimado, pero se puede aceptar, de Calixto no hay que hablar su talento es conocido si se vuelve a presentar, el pueblo elije lo mismo”.

Enterados quien es el nuevo Rey de Reyes en el Festival Vallenato, vino a mi mente la canción titulada ‘Festival Vallenato’ que fue grabada por Alejo Durán y por Nelson Henríquez, la cual se constituyó en un memorial de agravios por parte de Francisco Mendoza Pitre en nombre del “lastimado pueblo fonsequero” en contra de la organización del festival en virtud de la elección del barranquillero Alberto Pacheco Balmaceda como Rey vallenato en el año 1971, habiendo derrotado en la tarima nada menos que a ‘El Pollo Vallenato’ Luis Enrique Martínez, de quien dijeron que “lo vieron salir en las garras del jurado”, ese disco fue respondido por Pacheco con la canción titulada ‘Contestación a festival de vallenato’, en la cual dice lo siguiente: “Que le sirva de experiencia a ciertos acordeoneros que llegan al festival y que por muy viejos ya se creen una eminencia y no se imaginan cuando es que van a fallar, llegan confiados y al subir a la tarima entonces se dan cuenta de que no pueden ganar”.

Hubo humo blanco y en su trono ya se encuentra repechado ya ‘Alvarito’ López, quien fue elegido como Rey de Reyes del Festival Vallenato, no era fácil para el jurado tomar esa decisión porque todos los finalistas reunían los requisitos para ostentar esa corona, no me sorprendió el veredicto y ya en mi cuenta de Twitter lo había vaticinado, que estarían entre los finalistas ‘Alvarito’, Cristian Camilo y Wilber Mendoza y así sucedió.

Demostró Álvaro en el escenario que lo que se hereda no se hurta, varias veces al escuchar su toque pensé que estaba en presencia de su padre y cuando veía sus grandes manos sobre el teclado pensaba que me estaba saliendo Luis Enrique Martínez con sus gruesos y habilidosos dedos, en tarima el nuevo Rey de Reyes hizo una exquisita exhibición de picardía al digitar, seguridad en los arpegios y originalidad en la interpretación para una puesta en escena impecable, no esperábamos más pero tampoco menos de él, quedó una vez más clarísimo que en esos asuntos las escobas nuevas barren bien, pero las nuevas saben dónde está la basura; el que debe andar más feliz que potrocita sobre mata de tomate es Jorge Oñate porque colocó tres de sus compañeros de formula entre los seis finalistas, definitivamente tiene buena espalda ‘El Jilguero de América’.

Ha concluido ya el Festival, terminó la fiesta grande con sabor a pueblo, exitoso como todos, la organización hizo méritos para recibir una vez más el reconocimiento y la gratitud de sus conciudadanos, la economía de la ciudad de los Santos Reyes ha recibido un nuevo aire y el verdadero vallenato está más engreído que muchacha en pedimento de mano y no es para menos, porque pueden seguir importando el ruido que quieran, pueden seguir copiando musiquitas y ritmos locos del estropicio que les parezca, pero el verdadero vallenato no lo van a sustituir así continúen en su propósito de visibilizarlo.

Cuánto lamento no haber asistido, pero tuve la fortuna de conocer lo que iba pasando minuto a minuto por mis amigos que allí estaban, algunos como observadores otros como protagonistas y la inmancable Radio Guatapurí que hasta cuando el ruido empezó me permitió escuchar en vivo y en directo lo que estaba sucediendo en tarima y por eso acerté con el nombre de tres de los finalistas, lamento –eso si- no haber podido estar como todos los años en el evento académico de la Biblioteca Departamental por una contingencia inesperada, y me dolió –y bastante- haberle dejado la hamaca vacía y la parrilla servida a mis amigazas Heidi Mattos y Margarita Ramírez, pero les mandé la razón, para allá voy muy pronto a la visita de desagravio, que no descuelguen la hamaca y que empiecen a asolear las carnes para encontrarlas magras.

Definitivamente, Valle es Valle lo demás es loma como dijo Omar Geles.

