Guerrilleros de las Farc se movilizan hoy hacia Conejo

En Conejo hoy esperan la movilización de unidades de las Farc para concentrarse en el Punto Transitorio de Normalización. Foto: Referencia.

Hoy el Alto Comisionado para La Paz, Sergio Jaramillo, estará en Conejo, La Guajira, hacia donde se movilizarán unidades de las Farc con el fin de llegar al Punto Transitorio de Normalización ubicado en Pondores, para dar inicio al proceso de dejación de armas contemplado en el acuerdo de paz.

Los excombatientes llegarán al Punto, a pesar que los trabajos que iniciaron hace varios días aún no han sido terminados para adecuar completamente el campamento donde estarán por 180 días los guerrilleros que entregarán las armas.

Uno de los principales problemas, es que existe una planta de tratamiento pero no hay sistema para suministrar agua. Pese a esto, los cerca de 300 miembros de las Farc que iniciarán su proceso se movilizarán desde el punto de preagrupamiento en la Y de Las Marimondas.

Mientras tanto, en Tierra Grata, Cesar Las Farc aseguran que el proceso de acondicionamiento en la zona veredal ha tenido varios inconvenientes, entre ellos que los contratistas han incumplido con el acondicionamiento de la zona.

Balance nacional

En rueda de presa, el Alto Comisionado de Paz dio a conocer que en 14 departamentos del país y por 36 rutas, 6.300 hombres y mujeres de las Farc se movilizan hacia las zonas donde iniciarán el proceso de dejación de armas y su tránsito a la legalidad.

“Es una enorme operación para que las Farc entren a las zonas, esto no es fácil, pero está saliendo muy bien. Es un verdadero trasteo, y lo más importante es que todo este movimiento está en marcha, y no hemos tenido un solo incidente grave, no hemos tenido un sólo caso de un miembro de las Farc que no se quiera mover”, dijo Jaramillo.

Informó que hasta ayer han ingresado 4.300 miembros de ese grupo, y que entre hoy y mañana se prevé la llegada de otros dos mil.

El Gobierno Nacional coordinó con los mandatarios locales la realización de los movimientos por los diferentes departamentos.

“Tenemos comunicación constante con cada uno de los gobernadores y los alcaldes de las zonas para que estén en total tranquilidad. Tenemos una aplicación móvil para contarles minuto, a minuto, lo que está ocurriendo en sus zonas”, puntualizó Carlos Correa, alto consejero para las regiones.