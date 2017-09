Gracias, Papa Francisco

Por: Jacobo Solano Cerchiaro





La llegada de su Santidad Francisco, se convirtió en el suceso más importante de Colombia en todo este año, no solo por su imagen que irradia paz, humildad y mucho amor, también por el contundente mensaje de perdón y reconciliación para un país, sumido en la peor crisis de valores, sometido por una sociedad arribista y egoísta que no tiene temor de Dios y solo vive para rendirle culto al dinero y a la ostentación, a través de los peores métodos como son la corrupción y el desprecio por los semejantes. En Colombia, el valor de la vida se ha perdido y las categóricas frases del Papa, son un bálsamo, que aunque no solucionarán de un tajo todos los problemas, sí dejarán la semilla para que germine en los corazones de los que aun creemos que hay un Dios bueno que nos puede ayudar.

Además, vino a escuchar a las víctimas de un conflicto que nos arrugó el corazón, que nos menoscabó como personas y nos degradó hasta tal punto que, aún hoy, muchos no han sido capaces de perdonar, pero Francisco lo dijo: “El perdón es el camino, es la única vía para sanar las heridas, sin perdonar no se puede vivir, o por lo menos no se puede vivir bien”, lo repitió hasta el cansancio y muchas más frases, sensatas y reflexivas, que pronunció: “No se puede servir a Dios y al dinero”, un claro mensaje para los políticos que roban al pueblo sin sonrojarse; para los pastores deshonestos que exigen “diezmos” a diestra y siniestra para satisfacer sus pecados; para los administradores de justicia; para la alicaída iglesia que por los escándalos de algunos sacerdotes, enfermos y pedófilos, han hecho que la gente dude de la presencia de Dios y reniegue de sus poderes.

Aunque fue una visita de esperanza, muchos no se interesaron y menos la aprovecharon, porque tienen el corazón de piedra y no aceptan el compromiso de ser buenas personas, como lo recalcó el sucesor de Pedro.

A Colombia le llegó el momento de iniciar un nuevo camino, cimentado en valores verdaderos, no hay seres perfectos, todos cometemos errores pero también todos podemos ser perdonados, hay que dejar atrás la polarización que nos tiene sumidos en un constante enfrentamiento, propiciado principalmente por dos de los líderes más importantes del país, el Presidente Santos y el expresidente Álvaro Uribe, quienes fueron inferiores a la presencia del Papa Francisco, ambos continuaron con su aburrida pelea, mientras Santos que pregona un deseo de reconciliación con Uribe, no asistió a Medellín para evadir su presencia; y Uribe, insiste en despreciarlo, como venganza por la mala jugada política que le hizo, así será muy difícil, ambos son responsables de la división que nos tiene enfrentados, ojalá algún día reaccionen y reaccionemos, más allá de los temas políticos, está la convivencia, no podemos terminar en lo que cayó Venezuela, donde la gente no ve ninguna salida entre dos bloques que se odian.

Más allá de todo lo que representó Francisco en Colombia, ahora la responsabilidad es de todos los colombianos, independientemente de credos, que escuchemos el mensaje de un verdadero Pastor, un renovador de la iglesia que llegó a darnos ejemplo, desde su modesta forma de trasportarse, su incansable manera de trabajar, hasta su evidente y generosa vocación de servir. ¡Gracias Papa Francisco por regalarnos estos días de esperanza, gracias!

@JACOBOSOLANOC