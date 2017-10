González tiene la peor agua del Cesar

El municipio de González está en ‘alerta roja’ al presentar agua potable en estado de inviabilidad sanitaria. Archivo/EL PILÓN

Con un Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano, IRCA, de 80.1%, el municipio de González presenta agua inviable sanitariamente; es decir, que no se puede consumir. Así lo evidencia el reciente informe del Sistema de Vigilancia de Calidad de Agua Potable, Sivicap, del Instituto Nacional de Salud, tras analizar muestras analizadas en los meses de enero hasta agosto del presente año.

Esta no es la única localidad que presenta este infortunado panorama. Bosconia, Astrea, Chimichagua, El Paso y Pailitas presentan el líquido vital con riesgo alto; La Gloria y Pelaya está en riesgo bajo; mientras que Gamarra, La Paz y Manaure registran riesgo medio. En contraste, algunos municipios cumplen con las exigencias de calidad del agua, los cuales son: Aguachica, Codazzi, Becerril, Chiriguaná, Curumaní, El Copey, La Jagua de Ibirico, Pueblo Bello, Río de Oro, San Alberto, San Diego, San Martín, Tamalameque y Valledupar, que están sin riesgo.

“El IRCA se hace a través de la vigilancia que se realiza tomando muestras de agua para el consumo humano en los puntos previamente concertados, que son enviadas al Laboratorio de Salud Pública Departamental, donde se le realiza análisis microbiológicos y fisicoquímicos. Entre más alto es el porcentaje mayor es el riesgo”, explicó la bacterióloga del Laboratorio de Salud Pública, Ingrid Pino Garantivá.

La experta manifestó que las bacterias que suelen detectarse en el agua no potable son indicadores de la presencia de patógenos. “Se hace un grupo de coliformes totales, de coliformes fecales o E. Coli, que son bacterias de origen fecal; al estar presentes estos microorganismos nos indican que puede estar presente cualquier patógeno como Salmonella, de virus como el de la Hepatitis A, entre otros”, acotó.

Las personas que consumen este tipo de agua tienen el riesgo de contraer fiebre tifoidea, diferentes tipos de diarrea, parasitosis y enfermedades virales como la hepatitis A.

Pino Garantivá les recomienda hervir el agua a los habitantes de los municipios con agua no potable, para que se destruyan los microorganismos presentes en esta.

“En esta situación influye que los municipios no tengan acueductos porque al no tener el sistema de tratamiento adecuado para el agua se toma como viene de la fuente, bien sea del río o del pozo; solo se capta y se distribuye. Se requiere de la Planta de Tratamiento para que ésta sea purificada. En algunos municipios solo hay tanque de almacenamiento, donde captan el agua, la almacenan y la distribuyen. En otras localidades hay plantas de tratamiento, pero el tratamiento no está siendo efectivo”, aseguró la bacterióloga del Laboratorio de Salud Pública.

Al respecto, el secretario de Salud Departamental, Nicolás Muhrez Muvdi, hizo un llamado a todas las autoridades municipales. “La idea es que cada alcalde donde existe un nivel de riesgo inviable, alto, medio y bajo monitoreé permanentemente la calidad del agua. Cada mandatario de los municipios debe montar el proceso, revisar lo que le está faltando para mejorar la calidad del agua y viabilizar los proyectos que sean necesarios ante el ente departamental o entes nacionales para la construcción o mejoramiento de las redes que garanticen llevar el agua en óptimas condiciones”, subrayó.

Mesas de trabajo

Con el fin de plantear alternativas de solución a esta problemática que pone en riesgo la salud de las poblaciones antes mencionadas, la Secretaría de Salud Departamental lideró mesas de trabajo, del 17 al 23 de octubre, en los municipios en los que se presenta el más alto Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano.

En esta actividad donde además del equipo de la Secretaria de Salud Departamental conformado por el personal del Laboratorio de Salud Pública y la Dimensión Salud Ambiental, asistieron los alcaldes o sus delegados, los secretarios locales de Salud, los jefes de Planeación, personeros, presidente del Concejo Municipal, coordinadores de Vigilancia Epidemiológica y gerentes de Empresas de Servicios Públicos.

Al finalizar las mesas de trabajo se planteó que en Chimichagua se vienen haciendo adecuaciones al Sistema de tratamiento de Agua para el consumo humano con una inversión de 600 millones, cuya terminación se tiene prevista para diciembre de este año. En El Paso se han invertido mil 400 millones para el Sistema de tratamiento de Agua en el corregimiento de la Loma con aportes de empresas mineras; y en la cabecera municipal se aspira que al inicio del próximo año se dé inicio a la planta de tratamiento por un costo de 2.100 millones pesos.

El municipio de Astrea reportó que este año se ha hecho mantenimiento de pozos profundos y limpieza y desinfección de tanques de almacenamiento en la cabecera municipal y zona corregimental, mientras que en Pailitas los operarios se encuentran en capacitación a través del SENA y recientemente fue firmado un convenio entre la empresa de servicios públicos y la alcaldía para realizar mejoras al sistema de tratamiento y adquirir los equipos de laboratorio.

La administración municipal de González, en asocio con Aguas del Cesar ha formulado un proyecto con plazo de ejecución de seis meses por un valor de 1.475 millones para la construcción de la Planta de Tratamiento. En Bosconia se ha realizado el lavado de los tanques de almacenamiento, casetas de mantenimiento, y fue radicado en el Ministerio un estudio que hizo Findeter para la legalización de servidumbres, el proyecto incluye la desinfección del agua y las redes de conducción.

Es importante destacar que los alcaldes que asistieron a estas mesas solicitaron del gobierno departamental, el apoyo para lograr la ejecución de los proyectos y así poder minimizar los riesgos que representa el agua no apta para el consumo humano.

¿Qué está haciendo Aguas del Cesar?

El gerente de Aguas del Cesar, Pedro Miguel Serrano Medina, afirmó que desarrolla proyectos de infraestructura que apuntan al tema de agua potable y saneamiento básico a lo largo de todo el departamento.

“En Bosconia articulamos con Findeter el diseño del Plan Maestro de Acueducto, un proyecto que se encuentra radicado en el Ministerio de Vivienda, aforado en más de 65 mil millones de pesos, que pretende solucionar de manera definitiva los problemas de agua en esta localidad. El gobernador Francisco Ovalle ha gestionado los recursos a nivel nacional, puesto que hay que sacarlo por etapas para que se pueda viabilizar financieramente”, sustentó.

Con respecto al municipio de Astrea, dijo que en el Plan Departamental de Aguas y de la mano del alcalde acaban de iniciar la contratación del Plan Maestro de la cabecera municipal, que es la ruta con la que cuenta el municipio para planificar todas las inversiones y hacerlas de manera más eficiente. Con este plan tendrían la carta de navegación para la solución de los problemas de agua.

En Chimichagua adelantan la construcción del acueducto del corregimiento de Soledad, con un avance de más del 60 %, que busca impactar los indicadores de agua potable, así como los indicadores de continuidad y calidad en relación al agua potable de este sitio poblado. En El Paso trabajan en la optimización de su acueducto, la construcción de un tanque elevado y la optimización del sistema de tratamiento de agua potable. “Tenemos viabilizado técnica y financieramente la construcción de acueducto del corregimiento de El Carmen”, acotó el funcionario.

En el corregimiento de Palestina, en Pailitas, tienen dos proyectos viabilizados técnicamente, entre el que está la optimización del acueducto, el cual está a la espera de ser financiado con recursos, bien sea de la Nación o del orden departamental. González cuenta con un proyecto que ya está financiado; están haciendo los ajustes técnicos para conseguir la contratación de la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de la cabecera municipal. “Es un proyecto importante, puesto que es una localidad que jamás ha tenido abastecimiento de agua potable, donde sus habitantes reciben el agua sin tratamiento, directamente de la fuente hídrica”, aseguró Serrano Medina.

Agregó que a través del Plan Departamental de Aguas y de la mano del Alcalde de González formularon el proyecto que comprende la construcción de la Planta de Agua Potable, un tanque de almacenamiento; así como la instalación de unos micromedidores y macromedidores que sectorizarán las redes de acueducto para optimizar la prestación del servicio en este municipio.

El gerente de Aguas del Cesar percibe como una amenaza la falta de infraestructura que se tiene hoy a nivel municipal, sustentando que “en algunos territorios pese a que existe la infraestructura construida como las Plantas de Tratamiento de Agua Potable, muchas veces carecen de la capacidad de operar debido a la falta de recaudo, a los inconvenientes financieros, o a los altos costos energéticos que deben afrontar para operar. Analizando esta situación como gestores del Plan Departamental de Aguas junto con el Ministerio de Vivienda vemos la necesidad de implementar proyectos como el Plan de Aseguramiento, que lo que pretende es brindar un acompañamiento personalizado y diferencial a cada una de las empresas que hacen parte de este Plan, con los que buscamos mejorar los indicadores de continuidad, calidad y cobertura del agua”.

