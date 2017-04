Gobierno Nacional pide que la oposición respete manejo de relaciones exteriores

Foto archivo particular.

(EFE).- El Gobierno Nacional dijo hoy que espera se respete la tradición de que las relaciones internacionales están en cabeza del jefe de Estado, al comentar sobre la reunión sostenida por el presidente de EE.UU., Donald Trump, con los exgobernantes colombianos Álvaro Uribe y Andrés Pastrana.

El secretario general de la Presidencia, Alfonso Prada, reaccionó en una declaración televisada a la cita celebrada el pasado 14 de abril en La Florida (EE.UU.), de la que aseguró el Gobierno no tiene “mayor información como no la tienen los colombianos”.

“Sabemos que aparentemente fue una reunión social. También que fue un encuentro de coincidencia. No hay ninguna declaración de la Casa Blanca. No tenemos fotografías ni ningún tipo de conclusión sobre el particular, razón por la cual le damos el alcance que exactamente los hechos están mostrando. Una reunión casual”, afirmó.

Prada dijo esperar que la cita “no haya sido utilizada para hablar contra Colombia ni contra el Gobierno”.

“Y que se respete la tradición colombiana eterna en la que el trámite de las relaciones internacionales siempre está en cabeza del jefe del Estado, del Gobierno nacional”, complementó.

El funcionario se pronunció además sobre una carta que se difundió ayer y que envió al Congreso de Estados Unidos el expresidente Uribe (2002-2010), en la que reiteró sus críticas al Gobierno del jefe de Estado, Juan Manuel Santos, por el proceso de paz con las FARC, el aumento de los cultivos ilícitos, la elegibilidad política de los guerrilleros y a Venezuela.

Según el secretario general de la Presidencia, les preocupa “mucho más la carta del expresidente Uribe” y lamentó “profundamente el tono que utiliza”, al señalar que es el mismo de la campaña por el “no” al plebiscito sobre el acuerdo de paz celebrado el 2 de octubre y que obligó a la firma de un nuevo acuerdo con la guerrilla en noviembre pasado.

“Esa campaña estuvo plagada de mentiras, estuvo plagada de tergiversaciones que finalmente terminaron construyendo una indignación colectiva, pero fundamentada en mentiras”, apuntó el funcionario.

Prada aludió a las críticas del exgobernante sobre la erradicación de cultivos ilegales, ya que en la misiva advierte que las hectáreas cultivadas con coca se redujeron de 170.000 a 42.000, pero que ahora hay cerca de 188.000 sembradas.

“Se le olvida mencionar que al lado de lo que ha ocurrido en una expansión de cultivos es la construcción de una política de sustitución de cultivos y de erradicación de cultivos”, argumentó Prada, quien defendió que se ha construido “por primera vez una política que llega el campesino”, que le permite acceder a financiación y tener un “cambio de vida”.

Según el secretario, la política diferencia entre los campesinos a los que se orienta la sustitución y la industrialización del narcotráfico y del cultivo de drogas a través de la erradicación que lideran las Fuerzas Armadas.

“En estos tres primeros meses, contrario a lo que menciona la carta, ya hemos erradicado más de 10.000 hectáreas con nuestra fuerza pública”, apuntó Prada, quien resaltó que con la sustitución se lograron acuerdos en departamentos y municipios “históricamente calificados como los mayores productores” de cultivos ilegales.

También rechazó la afirmación, según la cual el narcotráfico “sostiene la economía”.

“No hay nada más mentiroso que ello”, refutó Prada, quien aseguró que la economía colombiana hoy ha sido reconocida por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial y que sus calificaciones de riesgo han mejorado.

Asimismo descartó la afirmación de que Colombia “va por el mismo camino de Venezuela” y lo subrayó como “nada más contrario a la realidad”.

“Aquí se respeta la libertad de prensa, aquí no se persigue a los periodistas ni se chuza tampoco a la separación de poderes en cabeza de los magistrados, aquí hay independencia de las ramas, aquí hay libertad de expresión”, puntualizó.

Según el funcionario, en Colombia, “a diferencia de lo que ocurre desafortunadamente en Venezuela, no se suprimen las funciones de las otras ramas del poder y, al contrario, el sector privado crece en materia de inversión”.

Además defendió que 4,6 millones de colombianos han salido de la pobreza y entrado a la clase media y que se logró sacar de la pobreza absoluta a más de 2,6 millones de personas.

EFE