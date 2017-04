Gobernación, alcaldías y hospitales están mal en seguridad y salud laboral

Los inspectores del Ministerio de Trabajo, seccional Cesar, reportaron que las alcaldías del área metropolitana de Valledupar, los hospitales y la Gobernación del Cesar, no cumplen en totalidad con el Sistema Gestión Seguridad Salud Trabajo.

El voraz incendio que se registró en días pasados en la Alcaldía de San Jacinto, Bolívar, donde resultaron 15 personas heridas y además puso en riesgo la vida del gobernador de ese departamento, Dumek Turbay Paz, y del alcalde Abraham Kamell, activó las alarmas territoriales del Ministerio de Trabajo.

La emergencia que inició en el cuarto de archivos del Palacio Municipal y que por fortuna no dejó víctimas fatales, preocupó al ente nacional encargado de velar por la seguridad e integridad de los empleados.

El director territorial del Ministerio del Trabajo en el Cesar, Jorge Arzuaga, reveló que en las visitas de inspección en el mes de febrero a las alcaldías y hospitales del área metropolitana de Valledupar (Pueblo Bello, Manaure, San Diego, La Paz, Valledupar) y el edificio Alfonso López, donde funciona la Gobernación, ninguna de estas instituciones públicas cumplen con los protocolos mínimos de seguridad y salud al trabajador.

“Nosotros como Ministerio de Trabajo somos los encargados de velar por el cumplimiento de la implementación de los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, entre otras facultades que tenemos. Desde el año 2012 con la expedición de la Ley 1562 de 2012 y seguidamente con la expedición de la Ley 1072 de 2015, se implementa en Colombia el nuevo modelo de salud ocupacional que hoy se llama sistema de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo”, indicó Arzuaga.

El representante del Ministerio de Trabajo en el departamento explicó que por estas fallas en los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, los alcaldes, gerentes de hospitales y el gobernador podrían estar inmersos en la destitución del cargo.

“Todo empleador está obligado a tener sus sistemas de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo para preservar la seguridad y la salud de los trabajadores, entre otras cosas para prevenir situaciones como las que se presentó en San Jacinto. Allá no había modelo implementado de seguridad en salud y trabajo y ello implica que nosotros como Ministerio frente a los incumplimientos de la Ley por parte del administrador público, no nos queda más que compulsar copias a Procuraduría, no obstante Procuraduría de oficio también inicia sus investigaciones y eso conlleva a las sanciones disciplinarias que implican destitución e inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas, es decir este es un tema grave”, manifestó el vocero de Mintrabajo.

También se hicieron inspecciones en los hospitales Rosario Pumarejo de López y Eduardo Arredondo Daza en Valledupar, la ESE José Antonio Socarrás Sánchez de Manaure, el centro asistencial Camilo Villazón Pumarejo de Pueblo Bello, El Socorro de San Diego y el Marino Zuleta del municipio de La Paz.

De acuerdo con los reportes de los inspectores, la mayoría de estas instituciones no tiene presupuesto para la ejecución y desarrollo del Sistema Gestión Seguridad Salud Trabajo (SG-SST) y tampoco constituido el Copasst (Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo); no cuenta con un plan de emergencia así como del reglamento de higiene y seguridad industrial, no tiene conformada la brigada de emergencia, no hay suministro permanente de agua y servicios sanitarios, entre otras falencias que hacen de estos sitios un peligro para los funcionarios.

“Encontramos las alcaldías en donde los extintores no tenían carga, no hay asistencia por parte del Cuerpo de Bomberos, no tienen camilla para inmovilizar un trabajador que sufra algún accidente, no tenían personal ni equipo de primeros auxilios y sistemas de emergencias contra incendios”, refirió Jorge Arzuaga.

Sobre estos casos el Ministerio de Trabajo Territorial Cesar, inició los procesos de averiguación en razón de esos incumplimientos.

Manaure

Entre las conclusiones de la visita en la Alcaldía de Manaure, el Ministerio de Trabajo Territorial Cesar evidenció que no tiene en ejecución y desarrollo el Sistema Gestión Seguridad Salud Trabajo (SG-SST), tampoco tiene constituido el Copasst (Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo); carece de un plan de emergencia así como del reglamento de higiene y seguridad industrial, no tiene plan de capacitación anual y no está conformada la brigada de emergencia.

“La Alcaldía de Manaure, Cesar, tenemos que no cuenta con los sistemas de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. En el presupuesto del municipio no existe un rubro destinado para la ejecución de actividades y desarrollo del sistema de gestión y si no está en el presupuesto no lo van aplicar este año”, manifestó Jorge Arzuaga.

Entre las falencias del Hospital José Antonio Socarrás Sánchez, esta que no miden la frecuencia, severidad y mortalidad de los accidentes laborales del último año, desconocen si a los empleados les entregan los elementos de protección personal, no tiene reglamento de higiene y seguridad industrial.

Pueblo Bello

En la visita a la alcaldía de este municipio se evidenciaron las misma falencias, no tiene en ejecución y desarrollo el SG-SST, constituido el Copasst, plan de emergencia, plan de capacitación anual, reglamento de higiene y seguridad industrial y no tiene conformado el comité de convivencia laboral.

El Hospital Camilo Villazón de esta localidad es uno de los centros asistenciales del área metropolitana más grave en sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, pues solo cumple con el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencia, y tiene vigente con el reglamento de higiene y seguridad industrial vigente.

Valledupar

Los inspectores encontraron que la Alcaldía de Valledupar no tiene ejecución y desarrollo el SG-SST, constituido el Copasst, reglamento de higiene y seguridad industrial, entre otras falencias.

El delegado del Ministerio de TRABAJO consultó sobre la existencia en el presupuesto del municipio de un rubro destinado para la ejecución y desarrollo del sistema de gestión, pero el funcionario que recibió la visita no dio una respuesta al respecto.

Sin embargo, la Secretaría de Talento Humano de la Alcaldía de Valledupar, Sol María Liñán Pana, manifestó que están trabajando en las recomendaciones que hizo el delegado del Ministerio de Trabajo durante la inspección.

“Nos enviaron unos requerimiento y estamos trabajando para enviarles toda la información que nos pidieron, entre esas cosas esta la política del sistema de gestión de trabajo, una persona competente para ejercer estas funciones, los exámenes de ingreso a los funcionarios que anualmente hay que realizárselos ya estamos en el proceso de estudios y pidiendo las cotizaciones para iniciar con este proceso, también se han llevado a cabo unas valoraciones de los puestos de trabajo de algunos funcionarios”, indicó Sol Liñán.

El Hospital Rosario Pumarejo de López cumple con la mayoría de los requisitos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, sin embargo los documentos están desactualizados.

San Diego

En la inspección la alcaldía de San Diego quedó en evidencia que no tiene ejecución y desarrollo del SG-SST, constituido el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, Copasst, plan de emergencia y reglamento de higiene y seguridad industrial, plan de capacitación anual y no tiene conformado el comité de convivencia laboral.

El Hospital El Socorro está igual que las instalaciones de la Alcaldía de San Diego y tampoco le entregan al personal médico y de servicios generales los elementos de protección personal, no hay suministro permanente de agua.

La Paz

Las instalaciones de la Alcaldía de La Paz se encuentran en las mismas condiciones que las demás alcaldías del área metropolitana. Entre las falencias esta que no tiene en ejecución y desarrollo el SG-SST, constituido el Copasst, plan de emergencia, plan de capacitación anual, reglamento de higiene y seguridad industrial y no tiene conformado el comité de convivencia laboral.

“La administración municipal se siente comprometida con el proceso de diagnóstico de la situación actual de la gestión de seguridad y salud en el trabajo de la Alcaldía de La Paz. Se están adelantando gestiones para la contratación del diseño e implementación del sistema de gestión de seguridad en el trabajo, además con la elaboración y ejecución del plan de trabajo anual, teniendo en cuenta que el sistema de garantía de calidad del Sistema General de Riesgo Profesionales descrito en el decreto 1072 del 2015 nos obliga a que debemos implementarlo no solamente para los empleados de planta sino también para los contratistas evitando y minimizando cualquier tipo de riesgo. La Oficina de Talento Humano adelanta una evaluación inicial del cumplimiento de los estándares mínimos señalados en la Resolución 11 del 2017 y en concordancia con el decreto 1072 que establece lo relacionado con el diseño e implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo”, explicó Noelle Tatiana Mendoza Ramírez, jefe de talento humano Alcaldía de La Paz.

Entre las falencias de seguridad y salud laboral en el Hospital Marino Zuleta, los inspectores hallaron que no tiene reglamento de higiene y seguridad industrial, no está contenido en el SG-SST el reglamento de seguridad para protección contra caídas de trabajo en altura y no mide el ausentismo por enfermedad laboral y general.

Gobernación del Cesar

El inspector del Ministerio de Trabajo encontró que la edificación no cuenta con un plan de prevención, preparación y respuesta ante una emergencia.

“La coordinadora del área de seguridad y salud en el trabajo manifestó que no tenían sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, no había un funcionario encargado en la implementación del sistema, no tenían constituido el Copasst porque el contratista que estaba el año pasado se lo llevó, los trabajadores no reciben inducción y reinducción, es decir que cuando un trabajador sufre un accidente y se va reintegrar nuevamente al puesto tienen que hacer un proceso de reinducción y de no hacerse se expone al trabajador a todo tipo de riesgo”, concluyó Jorge Arzuaga, director territorial Cesar del Ministerio de Trabajo.